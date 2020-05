Empresa abre mais de 100 vagas com seleção remota e home office

Mesmo com a pandemia, a Synapcom estima um faturamento de R$ 80 milhões neste ano. E eles estão contratando: a empresa brasileira de serviços de e-commerce quer ampliar em 40% seu quadro de funcionários.

Desde o começo da quarentena, a empresa já contratou 65 novos colaboradores e ainda tem 100 vagas abertas em diversas áreas, tanto na unidade administrativa, na Vila Olímpia, em São Paulo, quanto na unidade operacional, em Itapevi.

Enquanto durar a pandemia do coronavírus, os profissionais poderão fazer home office. Alguns cargos na área de Logística, no entanto, devem ser presenciais e a empresa criou medidas de segurança para evitar contaminação.

Cada funcionários recebe máscaras de proteção e poderá chegar ao centro de distribuição por meio de fretado (ida e volta) ou Uber. No local de trabalho, é feita medição de temperatura e é fornecido álcool em gel.

Para as posições operacionais, o candidato deve ter ensino médio completo. E para as demais, ensino superior de acordo com a área de atuação.

Todo o processo de seleção, contratação e integração é online. Em março, as vagas foram congeladas por precaução, mas foram retomadas agora com o novo modelo remoto.

Os interessados podem ver as oportunidades pelo site.