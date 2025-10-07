Carreira

Emprego em tecnologia segue em alta; confira países que mais contratam

58% das empresas de tecnologia planejam aumentar equipes neste trimestre

Áreas como implementação de IA, migração para a nuvem e cibersegurança registram alta demanda (Getty Images). (Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 17h55.

O mais recente Tech Talent Outlook da Experis mostra que o emprego em tecnologia nos EUA segue robusto para o quarto trimestre de 2025. Apesar de representar leve queda — 2 pontos em relação ao trimestre anterior e 4 pontos no comparativo anual —, o índice está 10 pontos acima da média global.

O levantamento indica um mercado de trabalho com nuances, não uma fraqueza generalizada. 58% das empresas de tecnologia planejam aumentar suas equipes neste trimestre, enquanto apenas 11% esperam reduzir contratações. 24% dos empregadores estão contratando especificamente para acompanhar avanços digitais, como inteligência artificial.

Segundo Kye Mitchell, presidente da Experis EUA, “o mercado é mais complexo do que as manchetes sugerem. A tecnologia continua se destacando, mas o desafio real é o descompasso de habilidades. As empresas sabem que precisam investir nos talentos certos para se manter competitivas”.

Entre os principais desafios entre recrutadores, estão:

  • Atrair talentos qualificados: 41%;

  • Melhorar a experiência do candidato: 37%;

  • Preencher funções complexas de TI: 36%.

O contexto global mostra perspectivas ainda mais fortes em Bélgica (52%), Índia (48%) e Canadá (47%), com os EUA logo atrás. O setor de tecnologia mundial apresentou leve desaceleração, refletindo incertezas econômicas, mas ainda demonstra demanda consistente por habilidades digitais avançadas.

Para profissionais com competências em implementação de IA, migração para a nuvem e cibersegurança, o cenário representa oportunidades significativas, com empresas priorizando transformações de longo prazo e posições estratégicas de alto valor.

