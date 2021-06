Emprego em casa: empresas têm 266 vagas com home office

O interesse por trabalhar sem sair de casa está alto. É o que revela o levantamento do Google Trends sobre as buscas dos brasileiros por oportunidades de emprego. Nos últimos 12 meses, as consultas por “trabalho em casa” e “emprego em casa” aumentaram 20% em comparação com o ano anterior.

Para ajudar na experiência dos internautas, a ferramenta de busca por vagas do Google passou a destacar as posições com trabalho remoto.

Confira uma lista com empresas que estão contratando para vagas com home office agora:

Invillia

A multinacional brasileira tem 65 vagas para trabalho remoto nas posições de: Android Pleno/ Sênior, Delivery Leader, QA Pleno/ Sênior, Java Pleno/ Sênior, Front End Sênior, UX/UI Sênior, Full Stack Sênior Java/ React, Node Sênior, React Native Mobile e PHP Sênior. É possível se candidatar pelo site.

Conta Simples

Com modelo de trabalho híbrido ou remoto, a fintech está com mais de 50 vagas abertas nas áreas de tecnologia, produto, marketing, vendas, sucesso do cliente e parcerias. As posições estão disponíveis pelo LinkedIn.

Pipefy

São 50 vagas para atuação remota na empresa com sede no Brasil e nos Estados Unidos. As oportunidades são nas áreas de engenharia, customer operations e marketing. Confira no site.

Zoop

A fintech tem 43 oportunidades para trabalho remoto em todo o Brasil e deve abrir mais 100 vagas até 2022. As vagas são em diversas áreas, como finanças, compliance, operações, RH e vendas, incluindo banco de talentos para mulheres em tecnologia e para pessoas com deficiência (PCD). Confira no site.

Alelo

A empresa tem 36 vagas na área de tecnologia. Com a oportunidade para optar pelo trabalho totalmente remoto, profissionais de todo o Brasil podem se candidatar. As oportunidades são para cargos de analista, cientista de dados, desenvolvedor, engenheiro, especialista, dentre outros. Confira no site.

Bling

São 22 vagas para para product manager, desenvolvedor fullstack, fullstack mobile, UX designer e suporte técnico. Parte das vagas é para profissionais de todo o Brasil, enquanto 13 vagas de suporte técnico são para moradores do Rio Grande do Sul. As oportunidades estão no site.

