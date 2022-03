Empreendedorismo feminino: Conheça o curso para tirar seus sonhos do papel

Tecnologia e inovação são características empreendedoras, porém o mundo dos negócios ainda luta para criar ambientes com vasta representação feminina. Segundo dados Sebrae e da Global Entrepreneurship Monitor 2020 (GEM), dos 52 milhões de empreendedores no Brasil, 30 milhões (48%) são empreendedoras mulheres – colocando o Brasil em sétimo lugar no ranking mundial de países com maior número de mulheres empreendedoras.

Porém, o cenário está mudando e o desenvolvimento feminino tem sido uma prioridade para muitos negócios. Mentorias, capacitações e cursos são alternativas para fortalecer a representatividade feminina no empreendedorismo.

Foi pensando nisso que a Aladas, startup de gestão de negócios para mulheres, em parceria com a EXAME Academy, lançou a Jornada Voo Aladas. O curso tem como objetivo fomentar o empreendedorismo feminino através da criação de comunidade e trocas de experiências entre empreendedores de diversas áreas. Saiba mais aqui.

O curso ensinará como adotar uma atitude empreendedora na carreira, formar networking para agregar valor, além de habilidades para conduzir a empresa com mais eficiência, propósito e apresentando melhores resultados financeiros.

Não sabe se o curso é para você? A Jornada Voo Aladas abraça mulheres em diferentes momentos da carreira pois vê nessa troca algo positivo para todas as envolvidas. Então, o curso é ideal para quem quer ter certeza se empreender é mesmo a opção certa, para quem tem uma ideia e não sabe como transformá-la em negócio ou para aquela profissional que já tem uma pequena empresa e quer se aprofundar no mundo dos negócios.

A ideia é criar um ambiente imersivo para que todas as alunas possam sair do curso capacitadas para liderar equipes e tirar todos os projetos do papel de maneira consistente. A Jornada Voo Aladas pretende criar um espaço para que as profissionais entendam o potencial de suas carreiras e possam desenvolver planos de negócio a partir disso. As alunas da Jornada terão:

1 hora de mentoria individual com empreendedores experientes;

acesso a mais de 100 videoaulas e uma comunidade exclusiva;

materiais de apoio como e-books e materiais complementares;

1 certificado de conclusão do curso.

Agora é Que São Elas

A Aladas marcou presença no Agora é Que São Elas, evento da EXAME para tratar sobre empreendedorismo, carreira e sonhos. O evento gratuito, mediado pelas jornalistas Monica Salgado e Karla Mamona, contou com um vasto time de convidadas, dentre elas, Angélica Ksyvickis, apresentadora e cofundadora da plataforma Mina, Rachel Maia, fundadora e CEO da RM Consulting e Michele Salles Villa Franca, head de diversidade, inclusão e saúde mental da Ambev.

Confira um dos painéis do Agora é Que São Elas:

