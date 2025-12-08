Carreira

Empreendedores estão ganhando 40h por semana com o novo navegador da OpenAI — com uma ferramenta

Nova tecnologia do ChatGPT permite que empreendedores automatizem 80% das tarefas e ganhem escala

A IA não é uma ferramenta auxiliar, mas um agente de mudança que está desafiando os desenvolvedores a evoluírem (Getty Images). (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11h46.

Se você é do tipo que gerencia cada detalhe do próprio negócio, uma revolução silenciosa pode estar prestes a mudar completamente sua rotina. A OpenAI lançou o Atlas, o primeiro navegador com inteligência artificial nativa que promete executar 80% das funções operacionais de um negócio solo. 

Mais do que um buscador, o Atlas é descrito como uma “máquina de execução” para os profissionais autônomos com mentalidade empreendedora. 

Ao contrário de navegadores tradicionais como o Chrome, que demandam múltiplos cliques e abas abertas, o Atlas atua como um assistente autônomo: pesquisa, redige, organiza e até cria planos de ação, tudo com base nos comandos e hábitos de navegação do usuário. As informações foram retiradas do site Entrepreneur.

Como um navegador se tornou o ‘colaborador’ mais produtivo da empresa

Empreendedores estão usando o Atlas de formas muito objetivas, focadas em produtividade com retorno direto. Entre os principais usos estão:

  • Criação de conteúdo automatizada: o navegador encontra ideias com potencial viral, redige roteiros e organiza tudo em um Google Doc, pronto para publicar.

  • Reconstrução de fluxo de trabalho: ao analisar o histórico de navegação, ele entende o que estava sendo feito e sugere retomadas e melhorias.

  • Auditoria de páginas de venda: com base nas pesquisas mais recentes de UX e conversão, o Atlas entrega planos de teste para aumentar vendas.

  • Limpeza de e-mail inteligente: ele identifica e cancela inscrições automáticas e fornece relatórios do que realmente importa na sua caixa de entrada.

  • Reescrita com identidade: o Atlas edita rascunhos diretamente nas páginas, sem precisar copiar e colar, mantendo o tom de voz do empreendedor.

  • Planejamento de conteúdo guiado por dados: escaneia Reddit, Substack e YouTube para montar o calendário editorial com base em demanda real da audiência.

Por que isso importa para sua carreira (e não só para o negócio)

Dominar essas tecnologias deixou de ser apenas uma vantagem. Está se tornando uma condição básica para manter relevância e competitividade em qualquer área. Não se trata apenas de eficiência, mas de desbloquear novos patamares de produtividade, sem depender de grandes estruturas.

Para quem deseja construir soluções, crescer rápido, testar ideias e transformar conhecimento em impacto real, ferramentas como o Atlas são alavancas para liderar o jogo.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa PráticaNa Prática Pedro Franchesci

