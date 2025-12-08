Empreendedores estão ganhando 40h por semana com o novo navegador da OpenAI — com uma ferramenta

A IA não é uma ferramenta auxiliar, mas um agente de mudança que está desafiando os desenvolvedores a evoluírem (Getty Images). (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11h46.
Se você é do tipo que gerencia cada detalhe do próprio negócio, uma revolução silenciosa pode estar prestes a mudar completamente sua rotina. A OpenAI lançou o Atlas, o primeiro navegador com inteligência artificial nativa que promete executar 80% das funções operacionais de um negócio solo.
Mais do que um buscador, o Atlas é descrito como uma “máquina de execução” para os profissionais autônomos com mentalidade empreendedora.
Ao contrário de navegadores tradicionais como o Chrome, que demandam múltiplos cliques e abas abertas, o Atlas atua como um assistente autônomo: pesquisa, redige, organiza e até cria planos de ação, tudo com base nos comandos e hábitos de navegação do usuário. As informações foram retiradas do site Entrepreneur.
Empreendedores estão usando o Atlas de formas muito objetivas, focadas em produtividade com retorno direto. Entre os principais usos estão:
Dominar essas tecnologias deixou de ser apenas uma vantagem. Está se tornando uma condição básica para manter relevância e competitividade em qualquer área. Não se trata apenas de eficiência, mas de desbloquear novos patamares de produtividade, sem depender de grandes estruturas.
Para quem deseja construir soluções, crescer rápido, testar ideias e transformar conhecimento em impacto real, ferramentas como o Atlas são alavancas para liderar o jogo.
