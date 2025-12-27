Empreendedores apostam no fim de ano para acelerar o crescimento em 2026 — 48% contrataram reforços

Mesmo com os efeitos da inflação sobre o consumo nos EUA, uma nova pesquisa da Paychex revela que a maioria dos empreendedores está otimista. 87% esperam encerrar 2025 com vendas superiores às de 2024, e acreditam que esse impulso abrirá caminho para um 2026 ainda mais forte.

Mais do que otimismo, os dados mostram uma mudança de mentalidade: os pequenos negócios estão mais preparados, estruturados e focados em execução estratégica.

Quase 90% dos entrevistados afirmaram que suas receitas até outubro de 2025 superaram as do mesmo período do ano anterior, e a tendência é de continuidade. As informações foram retiradas do portal Inc.

Contratações, tecnologia e upskilling: como se preparar para escalar

Para suportar a demanda de fim de ano, 48% dos empreendedores contrataram reforços já pensando em 2026. Outros 47% apontaram o aumento de tráfego e pedidos como motivadores para ampliar seus times temporariamente.

Mas contratar não foi simples. Cerca de 1/3 dos entrevistados relatou dificuldade para encontrar candidatos qualificados, enquanto outros enfrentaram problemas com flexibilidade de horários, alta rotatividade ou até ausência total de interessados.

Diante desse cenário, os empreendedores que se destacaram foram aqueles que adotaram estratégias alternativas:

Redistribuição de horários da equipe atual

Treinamento cruzado e capacitação de colaboradores

Ofertas de bônus e incentivos de retenção

Automatização de tarefas com apoio de IA

Tecnologia se consolida como alavanca de eficiência

Segundo a pesquisa, 32% dos entrevistados utilizaram automação ou IA para compensar a escassez de mão de obra. Em vez de sobrecarregar equipes ou perder vendas, eles escolheram automatizar processos críticos — de atendimento a tarefas administrativas.

Esse movimento mostra que, para empreendedores que pensam à frente, tecnologia não é um “plus”, é infraestrutura. Ela permite que o negócio continue operando com eficiência, mesmo em contextos adversos, e prepara a empresa para escalar com menos dependência de estruturas engessadas.

Crescimento real se constrói com consistência, não apenas com boas temporadas

Um dado relevante da pesquisa é que 36% dos líderes se dizem “muito preparados” para lidar com imprevistos neste fim de ano. Outros 58% se dizem “preparados o suficiente”. Ou seja, 94% estão prontos para o que vier, graças a planejamento antecipado, estrutura enxuta e decisões estratégicas.

Mais do que um pico pontual, os empreendedores estão tratando a temporada como uma plataforma de crescimento para 2026. Com a expectativa de conquistar novos clientes, expandir operações e investir em tecnologia, eles querem transformar o bom momento em um ciclo sustentável de receita.

