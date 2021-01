Embraer abre programa de estágio, com opções de home office para todo o Brasil

A Embraer, empresa aeroespacial global com sede no Brasil, está com inscrições abertas para o seu tradicional programa de estágio. Na edição deste ano de 2021, há a possibilidade de trabalhar à distância, o que dá oportunidades para candidatos que residem em qualquer região do Brasil.

Além da opção por vagas permanentemente remotas, a Embraer oferece a opção de aprendizado presencial, nas unidades da companhia no estado de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Há cerca de 250 vagas disponíveis para as diversas áreas da companhia.

Como medida de segurança, conforme os protocolos de combate à covid-19, todas as etapas do processo seletivo serão online, desde a análise de perfil, até a dinâmica e a entrevista. Os candidatos selecionados para vagas presenciais irão permanecer em home office até novas orientações das autoridades de saúde.

As vagas são para candidatos de nível superior e técnico que tenham interesse nos setores Corporativo/Administrativo, Tecnologia, Engenharia e Operações. Os benefícios oferecidos são bolsa auxílio compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição e assistências médica e odontológica. O início das atividades estão previstos para acontecer em março.

Inscrições: até o dia 22 de janeiro neste site.