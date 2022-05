Embraer abre mil vagas de emprego no Brasil; saiba como se inscrever

A Embraer, uma das maiores fabricante de aviões e peças aeroespaciais do mundo, anunciou nesta quinta-feira, 12, a abertura de mil vagas de emprego no Brasil.

Leia também:

As vagas visam a retomada da produção, crescimento da área de Serviços e Suporte, desenvolvimento de produtos e geração de novos negócios. As oportunidades de carreira são para os setores de operação, engenharia, administrativo, entre outros.

“Estas contratações materializam o plano estratégico que inclui a retomada do crescimento da aviação e todo o investimento em tecnologia, inovação e novos negócios da Embraer. Estamos muito entusiasmados com as perspectivas de mercado que geram oportunidades de carreira em diversas áreas da companhia”, disse Carlos Alberto Griner, Vice-Presidente de Pessoas, ESG e Comunicação.

As contratações consideram um olhar mais diverso, de valorização das individualidades, os compromissos de ESG e estão conectadas às tendências do futuro do trabalho, com vagas permanentemente remotas e modelos híbridos de exercício das atividades, por exemplo.

“Ao lado dos talentos dos tradicionais programas educacionais que atendem às necessidades de aceleração de qualificação e reposição natural de profissionais, os novos colaboradores e colaboradoras vão contribuir com nossos esforços de ter uma companhia mais ágil e competitiva em um ambiente de trabalho cada vez mais flexível e diverso", complementa o vice-presidente.

Como se inscrever no processo seletivo da Embraer

Os interessados em trabalhar na Embraer, podem encontrar as vagas no site oficial de contratação da empresa na plataforma Gupy. A empresa não informa a faixa salarial das posições ou os benefícios oferecidos.

Embora algumas vagas ofereçam trabalho remoto 100% ou um modelo híbrido, outras posições demandam que o profissional more em São Jose dos Campos (SP), sede da empresa no Brasil.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da EXAME Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.