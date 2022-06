Em live gratuita, especialistas explicam como começar a trabalhar no metaverso; veja como participar

Com um potencial ilimitado, o metaverso já chamou a atenção da mídia, dos investidores e também dos entusiastas da tecnologia. No entanto, o que parecia fazer parte apenas da vida de quem trabalha na área, aos poucos tem penetrado na realidade de pessoas leigas, através de experiências como: fazer compras, assistir a shows e participar de reuniões de trabalho.

Aliás, antes da pandemia de covid-19, era improvável imaginar que, um dia, o trabalho remoto seria padrão para mais de 40% das empresas brasileiras e que muitas delas escolheriam manter o modelo mesmo após o fim do isolamento. Hoje, segundo a FGV, a tendência é de que o home office cresça ainda 30% no país.

Em uma previsão feita pela Gartner, a empresa de consultoria e tecnologia aponta que, em quatro anos, cerca de 25% das pessoas vão passar pelo menos 1 hora por dia no metaverso — e que cerca de 30% das companhias do mundo devem se inserir em espaços virtuais até 2026, por meio de serviços e produtos digitais.

Por que trabalhar no metaverso?

Com o avanço das tecnologias e a melhora das ferramentas na realidade virtual, é questão de tempo para que milhões de pessoas passem a utilizar o metaverso da mesma forma que utilizam, hoje, a internet.

Segundo o escritor e venture capitalist, Matthew Ball, em um ensaio publicado no seu blog “[o metaverso deve se tornar] a porta de entrada para a maior parte das experiências digitais, a chave para todas as [experiências] físicas, e a próxima grande plataforma de trabalho”.

Em 1990, quem entendesse como a internet funcionava e soubesse usá-la para vender ou para facilitar algum processo era disputado pelas empresas. Hoje, quem dominar as tecnologias do metaverso e souber levar negócios para a realidade virtual, tornando-os lucrativos, passará pelo mesmo.

Mas além da demanda, outro motivo pelo qual a carreira no metaverso é uma grande oportunidade está relacionado à oferta: o Brasil carece de profissionais aptos para essa função.

Em nota, Tatiany Melecchi, CEO da consultoria Transforma People & Performance, comenta: “Até 2024, serão necessários 70 mil especialistas ao ano para ocupar todas as vagas geradas. No entanto, o Brasil capacita apenas 46 mil pessoas aptas para trabalhar na área de TI por ano. Esse déficit é, claramente, um problema para a expansão prevista para o metaverso nos próximos dez anos, mas pode ser aproveitada por profissionais qualificados”.

Oportunidades de carreira, independentemente da graduação

Engana-se quem pensa que apenas os profissionais de tecnologia podem ter sucesso no metaverso. Construído como um espelho do mundo real, a realidade virtual precisa também de profissionais que criem cenários, contem histórias, ensinem, garantam a segurança dos usuários, gerenciem pessoas, organizem processos e analisem dados, por exemplo.

Designer gráfico, professor, storyteller, arquiteto, diretor de eventos e gerente de operações são algumas das opções de carreiras que podem ser construídas dentro do metaverso.

No entanto, mesmo sem exigir graduação na área de tecnologia, o profissional deve dominar os conceitos por trás do metaverso e entender como cada tipo de empresa pode se beneficiar da realidade virtual.

Live Especial Carreira no Metaverso, hoje, às 19h!

A fim de cobrir tudo o que é preciso saber sobre as profissões mais promissoras do metaverso e como dar os seus primeiros passos nessa nova carreira, a EXAME promoverá uma live gratuita com especialistas no assunto.

Hoje, dia 27 de junho, às 19h, Felipe Dantas, professor da EXAME Academy e especialista em criptomoedas, e Fernando Henrique Miranda, diretor da EXAME, falarão sobre:

Como fazer uma transição de carreira para o metaverso;

Quais são as profissões mais promissoras do metaverso;

Quais são as oportunidades para empresários, funcionários e profissionais liberais dentro da realidade virtual;

Como se especializar no assunto e alcançar salários de até R$ 25 mil.

