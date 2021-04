Em expansão, Sinqia abre 240 vagas para profissionais de qualquer lugar

A Singia, empresa de tecnologia e inovação para o sistema financeiro, está com 240 vagas abertas para profissionais em qualquer localidade do Brasil, com atuação no formato remoto.

As oportunidades são para as áreas de Folha de Pagamento, Facilities, IT Bussiness, IT Software, IT Quality & Assurance, Marketing, Recursos Humanos, Suporte, Serviços Gerenciados e Outsourcing.

A companhia anunciou em março a inauguração da unidade Sinqia Digital com a aquisição das empresas Simply e FEPWeb e, desde o ano passado, também tem expandido sua atuação para o mercado de câmbio e previdenciário.

Desde o início da pandemia, a Sinqia tem feito os processos seletivos de maneira 100% online. Ou seja, todas as etapas de contratação e integração que antes eram feitas presencialmente foram adaptadas e estão sendo realizadas de maneira remota.

A sede da empresa em São Paulo e suas filiais encontram-se fechadas e todos os funcionários estão trabalhando em esquema de home office integral.

Inscrições: neste link