Em expansão, Acqua-Vero Investimentos tem vagas para 100 assessores

A Acqua-Vero, empresa de assessoria de investimentos ligada ao banco BTG Pactual, busca mais 100 assessores para compor suas operações até o primeiro trimestre de 2022. Para o ano todo, a expectativa é chegar a 200 profissionais.

A ampliação de equipe acompanha os planos de expansão do escritório para além do eixo Rio-São Paulo, atingindo todas as regiões do Brasil, inclusive aquelas dedicadas ao agronegócio.

Com a transição para o BTG Pactual, a Acqua-Vero se dedica a aprimorar os segmentos de private e corporate, clientes que ainda estão, em sua maioria, bancarizados.

Assim, com o intuito de tornar a migração para o escritório mais atrativa para este tipo de investidor, a empresa está apostando no recrutamento de profissionais experientes, com curva de aprendizagem acelerada — consequentemente com captação de novos clientes mais rápida.

A organização aposta em um plano de carreira no curto, médio e longo prazo. Atualmente a Acqua-Vero investe em uma campanha de premiação em dinheiro mensal, que remunera os profissionais com um bom desempenho em captação de aportes.