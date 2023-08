Por que mais empresas estão recorrendo a feirões para preencher vagas de estágio e trainee?

Além das agências e das redes sociais, as feiras de empregos costumam ser um bom local para o jovem conseguir um trabalho. São por meio desses eventos que muitas empresas de diferentes setores se reúnem ofertando vagas e apresentando o seu posicionamento no mercado. Mas por que essas feiras de empregabilidade são voltadas normalmente para estagiários, aprendizes e trainees?

“Os jovens brasileiros fazem parte da parcela da população mais vulnerável em termos de inserção profissional, hoje mesmo com a queda do desemprego geral, o desemprego na faixa etária entre 18 e 24 anos chegou a 16,6% no segundo trimestre de 2023. Por conta disso, a feira tem um papel relevante, para contribuir com a mitigação desse quadro”, afirma Yolanda Brandão, diretora de conteúdo da Feira de Estágios Nube.

Diante dessa demanda, Santander Universia, Nube, CIEE, Egalite e USP são algumas das instituições que buscam há anos contribuir para a empregabilidade dos estudantes por meio de feiras que reúne muitas empresas, jovens e oportunidades.

Recrutamento em tempo real

O Preparadão, iniciativa criada pela Universia, empresa de educação do grupo Santander, surgiu em 2018 com a proposta de reforçar a preparação dos estudantes para o ingresso na universidade e de apoiá-los na escolha de carreira. O evento levou muitos estudantes ao Ginásio do Ibirapuera, e na edição de 2019 alcançou o recorde mundial de maior aula de biologia, com a presença de 5.019 alunos – fato que foi registrado pelo Guinness Book of Records.

Após duas edições on-line, agora o “Preparadão 2023” retorna ao modelo presencial no formato de uma feira de empregabilidade, com a proposta de impulsionar o acesso dos estudantes ao primeiro emprego, com foco em inclusão e diversidade.

“O evento terá processos seletivos em tempo real, tanto na forma presencial quanto online, para vagas em empresas de todo o Brasil, além de painéis com conteúdos pensados para impulsionar a empregabilidade dos jovens,” afirma Daniela Neves, CEO da Universia.

O Preparadão, que será realizado neste fim de semana, nos dias 26 e 27 de agosto, contará com cerca de 30 empresas avaliando todos os candidatos. Haverá um apoio logístico para chegar ao local. A empresa oferecerá transporte gratuito da estação Jurubatuba da CPTM até a sede da F1RST, hub de tecnologia do banco em Interlagos.

Na arena, que tem capacidade para 250 pessoas, serão realizadas palestras sobre futuro do trabalho, tecnologia, primeiro emprego e diversidade. O local também será palco da ação ‘Voz do Talento’, uma dinâmica ao vivo e em público que vai conectar candidatos a grandes empresas, representadas por uma banca de jurados composta por equipes de RH e gestores.

“Os candidatos à jovem aprendiz, estagiários e trainees, que já passaram por algumas etapas, poderão apresentar neste dia suas habilidades para diferentes empresas ao vivo. Essa será a etapa final do processo seletivo,” diz Neves.

O evento contará também com uma arena online, para permitir a participação de candidatos de todo o Brasil. A expectativa é de que passe nos dois dias de evento cerca de 6 mil pessoas.

As inscrições para a dinâmica são gratuitas e limitadas e poderão ser realizadas pelo site do Preparadão Universia.

“O que motivou a Universia a mudar o formato do Preparadão e focar na empregabilidade é a possibilidade de contribuir para a mobilidade social e redução da desigualdade. Não apoiar o jovem neste momento do primeiro emprego, vai distanciá-lo cada vez mais do emprego formal e da igualdade social,” afirma Neves.

A feira de emprego no ambiente online

A Nube promove evento de empregabilidade desde a sua fundação em 1998. A “Feira de Estágios Nube”, em especial, surgiu em 2020, quando, em virtude da pandemia, os eventos presenciais foram suspensos.

“A ideia do evento, que agora é on-line e gratuito, é criar um ecossistema onde o estudante possa não apenas buscar vagas de estágio e aprendizagem, mas também tenha acesso a informações de qualidade sobre início de carreira com os melhores profissionais do mercado,” afirma Yolanda Brandão, diretora de conteúdo da Feira de Estágios Nube.

Na edição de 2022 foram mais de 74 mil estudantes acompanhando as palestras e painéis e 204 mil estudantes encaminhados para processos seletivos. Brandão apresenta o aumento de inscritos ao longo dos anos:

De 2020 para 2021: 53,9%

De 2021 para 2022: 57,11%

De 2020 para 2022: 141,8%

A próxima edição da “Feira Estágio Nube” está prevista para os dias 29, 30 e 31 de agosto e as inscrições podem ser realizadas no site do Nube.

Oportunidades de inclusão

De acordo com a PnadC 2022 cerca de 18,6 milhões de pessoas com 2 anos ou mais de idade tinham algum tipo de deficiência. Esse número representa 8,9% da população brasileira acima de 2 anos. No entanto, a proporção não se reflete no mercado de trabalho.

Para ajudar a reverter este cenário, a Egalite, startup especializada na inclusão de pessoas com deficiência, realizará a 4ª Edição da “Inclui PCD 2023”, maior feira online e gratuita de empregabilidade para o público, que acontecerá entre os dias 20 e 22 de setembro.

O evento surgiu em 2020 com o intuito de diminuir os impactos causados pela pandemia e reuniu 27 mil vagas no total. Para 2023, a expectativa é oferecer novamente 9 mil vagas distribuídas entre as 200 grandes companhias participantes. Entre elas estão nomes como Azul, BASF, EY, GPA, Heineken, Nexa, Nivea, Pepsico, Raízen, Grupo Soma, entre outros.

“Não é apenas em 21 de setembro que precisamos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É preciso promover mudanças de atitude e de cultura nas empresas ao longo do ano inteiro”, detalha Guilherme Braga, CEO da Egalite.

O encontro segue no formato digital, com lives e palestras das empresas participantes para os 80 mil candidatos cadastrados na base da Egalite.

Para participar, é necessário se cadastrar no portal do Inclui PCD 2023.

Maratona de vagas

A promoção de eventos de empregabilidade também é uma marca do CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) que realizou o primeiro Expo CIEE em 1997. A organização completará 60 anos e nasceu antes mesmo da criação da Lei de Estágio e Lei do Aprendiz.

Neste mês, o CIEE promoveu a “Maratona de Vagas” que atendeu mais de 35 mil pessoas em 73 municípios do País. O evento foi voltado apenas para estagiários e aprendizes, pois são os dois programas com os quais o CIEE trabalha.

“O CIEE tem promovido ações desse tipo e participado de eventos de parceiros, pois entende que o mundo do trabalho tem se mostrado cada vez mais desafiador para os jovens - que hoje representa a maior parcela de desempregados no país,” afirma Patrícia Testai, gerente nacional de operações do CIEE.

De acordo com um levantamento interno do CIEE, as solicitações de contratações cresceram: foram 9.100 que iniciaram o seu estágio ou contrato de aprendizagem entre os dias 09 e 22 de agosto. “E sabemos que ainda há processos seletivos ocorrendo, fruto do encaminhamento dos jovens às entrevistas nesta maratona”, diz Testai.

A maratona foi um evento para viabilizar as oportunidades para os jovens, mas a feira de empregabilidade do CIEE, conhecida como Expo CIEE, está prevista entre os dias 18 e 22 de setembro e o ingresso poderá ser realizado no site do evento.

Universidade promove trabalho

A primeira feira do Brasil de recrutamento aconteceu no ambiente universitário. Foi em 1991, com 9 empresas e 700 participantes, que a USP (Universidade de São Paulo) realizou o primeiro Workshop Integrativo com a ideia de aproximar a universidade do mundo empresarial, afirma Pedro Coser, gerente de parcerias do Workshop Integrativo.

“Há 33 anos a Poli Júnior realiza o Workshop Integrativo e desde 2013 o evento mantém a constância de pelo menos 6 mil visitantes e 60 empresas participantes sempre com a ideia de proporcionar a melhor experiência para os visitantes e para as empresas expositoras.”

A iniciativa também contou com transporte subsidiado para estudantes da Unicamp, da Ufscar, do ITA e outras grandes instituições de ensino, com subsídios de até 100%.

A dificuldade hoje não é na contratação e sim na disputa por contratação dos jovens talentos, afirma Coser: “Muitas vezes o estudante fica muito longe do mercado de trabalho sem conhecer suas oportunidades de futuro e o que cada empresa oferece.”

A participação neste tipo de evento é essencial tanto para os estudantes, quanto para as empresas, diz Coser.

“É importante para o estudante, porque ele tem a oportunidade de conhecer e contatar empresas de diversos setores, além de expandir seu networking. Da mesma forma, é uma excelente oportunidade para as empresas aumentarem sua visibilidade no meio universitário, especialmente em relação aos seus programas de jovens talentos, conectando-se com estudantes qualificados e interessados em construir uma carreira.”

O evento que foi realizado nesta semana entre os dias 23 e 24 de agosto, registrou no primeiro dia aproximadamente 7500 inscritos, superando a expectativa de receber mais 7000 alunos esse ano.