Em busca de estágio ou trainee? Suzano, TIM, Telhanorte e outras empresas estão com vagas abertas

Setembro está cheio de oportunidades para quem busca estágio ou trainee.

Selecionamos algumas vagas que estão com inscrições abertas e que abrange estudantes e profissionais de diferentes áreas. Veja os requisitos:

A startup Arquivei, plataforma responsável por gerenciar documentos fiscais de mais de 120 mil empresas no Brasil, abriu vagas para o seu Programa de Estágio, focado em pessoas pretas do gênero feminino.

Operando em modelo 100% home office, a startup oferece oportunidades para estudantes das áreas de ciências exatas, tecnológicas ou engenharias, que se auto identifiquem com uma identidade de gênero feminino e como pessoas pretas.

Embora a Arquivei seja sediada em São Carlos/SP, estudantes de todas as regiões podem se inscrever no processo seletivo, pois o modelo de trabalho é completamente remoto. Para que seus colaboradores montem o escritório em casa, a startup disponibiliza os equipamentos necessários e, caso prefiram, dispõe de uma sede, em São Carlos (SP), com um ambiente descontraído, estacionamento gratuito e snacks.

As pessoas aprovadas contarão com bolsa-auxílio de R$ 2.000,00 irão integrar o time de tecnologia responsável pela plataforma, tendo como objetivo implementar e desenvolver melhorias contínuas no sistema. As inscrições do programa de estágio ficam abertas até o dia 11 de setembro para início das atividades no início de novembro, pelo período de até dois anos, com possibilidade de efetivação antes do término do contrato.

Inscrição: acesse o site da Arquivei

Desktop

A Desktop, provedora de internet, anuncia abertura de vagas para seu primeiro programa de Trainee.

As oportunidades serão para as áreas de TI, Engenharia, Costumer Experience, Operações, Planejamento de Operações, Comercial, Financeiro e Gente & Gestão. O trabalho será no formato híbrido, sendo presencial nas cidades de Campinas, Sumaré, Praia Grande ou Lençóis Paulista. É preciso ter disponibilidade para viagens dentro do Estado de São Paulo. As pessoas selecionadas serão alocadas no método de job rotation.

Podem se candidatar pessoas de qualquer área de formação desde que tenham concluído ou tenham graduação prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2023. A seleção contará com as seguintes etapas: avaliação de currículo, dinâmica de dia a dia de trabalho e um painel com os gestores. A contratação será no modelo CLT, com duração de 12 meses, possibilidade de efetivação e com os benefícios de vale alimentação (VA), vale refeição (VR), vale transporte (VT) e o regime híbrido (remoto e presencial).

Inscrições: os interessados em participar devem se cadastrar no link Desktop Trainee 2023.

H.B. Fuller

A H.B. Fuller, fabricante de adesivos líder a nível global com foco no aperfeiçoamento de colas, vedantes e outros produtos químicos especializados, busca estudantes para o Programa de Estágio 2024.

O programa tem duração de até 24 meses, período que terão treinamentos focados em seu desenvolvimento profissional, com feedbacks constantes, visando sua capacitação e sucesso. Os estagiários poderão desenvolver até dois projetos (um por ano) com o suporte do seu mentor e apresentados para a banca de gestores, sendo que, ao final de cada ano, a empresa premiará os melhores projetos apresentados.

São 14 vagas para estagiar em áreas como Engenharia de Processos, Laboratório de Desenvolvimento, Logística, Marketing, Operação, Qualidade, Supply Chain e Vendas, entre outras, nas cidades de Guarulhos/SP, Campinas/SP e Curitiba/PR.

Alunos de diversos cursos de graduação podem se inscrever, desde que tenham a formação prevista para junho ou dezembro de 2025.

Além da bolsa-auxílio de R$ 2.000,00 (para estudantes de Guarulhos e Campinas) e de R$ 1800,00 (para estudantes de Curitiba), a companhia disponibiliza benefícios como seguro de vida, vale-refeição ou refeitório na empresa, assistência médica, vale-transporte ou estacionamento no local e Recesso remunerado. O prazo de inscrição é até o dia 30/09.

Link de inscrição: acesse o portal de vagas da Companhia de Estágio

A John Deere, fornecedora de produtos, tecnologia e serviços avançados para o setor de agricultura e construção, busca estudantes com disponibilidade para participar do Programa de Estágio Agro John Deere 2023.

Os interessados em estagiar nas unidades Indaiatuba/SP e Campinas/SP, devem estar matriculados em cursos de agronomia, engenharia agrícola, engenharia agrícola e ambiental, engenharia agronômica, gestão do agronegócio, com conclusão prevista para dezembro de 2024. São exigidos conhecimentos em Excel e desejável inglês.

Os aprovados receberão benefícios como assistência médica, assistência odontológica, desconto nos produtos da empresa, ônibus fretado, recesso remunerado, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, além da bolsa-auxílio que pode variar entre R$ 1.700,00 a R$ 2.267,00. O prazo para as inscrições é até o dia 12/09.

Inscrição: acesse o portal de vagas da Companhia de Estágio

Rôgga

A Rôgga Empreendimentos, construtora da região de Santa Catarina, está com vagas disponíveis no Programa de Trainee 2023. Os aprovados irão atuar em Joinville e na região litorânea do estado nas seguintes áreas de atuação: Comercial, Produção, Produtos, Projetos e Melhoria Contínua.

São elegíveis profissionais formados a partir de dezembro de 2019 ou com previsão de formatura em dezembro de 2023, em cursos como Administração, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas.

O modelo de trabalho é 100% presencial, de segunda a sexta, das 08h00 às 17h48. Para as vagas do comercial e do litoral é exigido ter CNH na categoria B. Os trainees terão acesso a diversos benefícios, entre eles, vale-transporte, auxílio alimentação, seguro de vida, convênio com farmácias, plano de saúde e Plano de Participação nos Resultados (PPR).

O programa contempla job rotation com as diretorias, mentorias, capacitações técnicas e comportamentais, entrega de projeto individual ao final do programa, possibilidade de efetivação para futuros cargos. O prazo de inscrição é até o dia 29/09.

Inscrição: acesse o site da Rôgga

A Suzano, fabricante de papel e de outros bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com inscrições abertas para os seus programas de Trainee, e Estágio Superior, intitulados ‘’Cara do Futuro’’ e “Raízes do Futuro” respectivamente.

Trainee: O Programa de Trainee está com 35 vagas abertas para atuação nas áreas Florestais, Industriais e Corporativas da companhia, disponíveis nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Ceará, Espírito Santo e Pará. Para participar, é necessário ter concluído o curso superior entre dezembro de 2021 e dezembro de 2023.

Estágio: Já o Programa de Estágio Superior está com mais de 150 vagas abertas para atuação nas unidades Industriais, Florestais e Corporativas da companhia, em diversas regiões do País, como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Pará, Maranhão, Bahia e Distrito Federal.

Para ambos os programas é necessário ter disponibilidade de atuação na localidade selecionada, uma vez que o modelo de trabalho na Suzano é definido conforme a necessidade da área e unidade. O conhecimento de um segundo idioma, como o inglês não é necessário e todos os cursos são admitidos (Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo).

O processo de seleção é 100% online e conta com etapas de aderência de fit cultural (avaliação do perfil do candidato com a cultura da empresa), desafios online, dinâmicas com o time de Gente e Gestão, painéis e entrevistas. O resultado do processo seletivo será divulgado entre novembro e dezembro deste ano, com previsão de início das atividades entre janeiro e fevereiro de 2024.

Os programas oferecem salário compatível com o mercado, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição e vale transporte, ou refeitório e fretado nas unidades industriais.

As inscrições para o Programa de Trainee e de Estágio ficarão abertas até 21 de setembro.

Inscrições:

Para trainee, as inscrições poderão ser feitas por meio da página do programa

Para os interessados no Estágio Superior, as inscrições poderão ser feitas por meio desta página do site da Suzano

A Telhanorte Tumelero, redes varejistas de material de construção, com 69 lojas em quatro estados brasileiros e pertencente ao grupo francês Saint-Gobain, está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2023, a Jornada do Stargiário.

São 10 vagas para atuar nas cidades de Guarulhos/SP e São Paulo/SP, em áreas como comunicação interna, vendas e operações, treinamento e desenvolvimento, planejamento e abastecimento e e-commerce e marketplaces.

Diversas áreas de graduação são aceitas, entre elas, administração, ciência e tecnologia, ciência de dados e inteligência artificial, ciências contábeis, economia, engenharia e engenharia de dados. Para participar, é importante que a conclusão do curso seja a partir de dezembro/2024. Ter conhecimentos em Adobe XD, Excel, Photoshop, Power BI e PowerPoint são diferenciais.

A empresa oferece benefícios como cesta de Natal, convênio SESC, estacionamento no local ou vale-transporte, programa saúde e bem-estar, refeição no local e seguro de vida, além da bolsa-auxílio que pode variar de R$1.150,00 a R$1.450,00. O prazo para as inscrições é até o dia 15/09.

Link de inscrição: acesse o portal de vagas da Telhanorte Tumelero

O Programa de Estágio 2023 da TIM – chamado de “Super Estags” – que está com 120 vagas abertas até setembro. A operadora busca, principalmente, estudantes que tenham paixão por tecnologia, além de atitude protagonista, gosto por desafios e aprendizado, perfil colaborativo e mentalidade ágil.

O programa foi reformulado em 2020, quando reforçou a premissa de valorização da diversidade para criar um ambiente de trabalho ainda mais inclusivo e inovador, flexibilizando os critérios de elegibilidade como, por exemplo, restrição de idade, curso, instituição de ensino, conhecimento do idioma inglês. Essas mudanças já estão refletidas no perfil do atual grupo de estagiários e estagiárias da TIM: 57% se autodeclaram pessoas pretas ou pardas e 60% são mulheres. Também se tornou mais comum a contratação de estudantes acima dos 30 anos.

As vagas, inicialmente, estão distribuídas entre a sede da empresa, no Rio de Janeiro, e os escritórios regionais em São Paulo, Recife, Brasília, Belém do Pará, Belo Horizonte e Curitiba. O modelo de trabalho na TIM é híbrido, com presença no escritório por até três dias na semana.

As bolsas têm valores entre R$ 1.530 e R$ 1.700 e as pessoas selecionadas contarão ainda com benefícios como vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, assistência médica e odontológica, smartphone com pacote de voz e dados, curso de inglês online, auxílio-creche e folga no dia do aniversário, dentre outros.

O processo de dinâmicas e entrevistas será 100% online e “gamificado”, com o intuito de proporcionar uma experiencia mais imersiva e interativa tanto para as pessoas inscritas quanto para aquelas que farão a seleção. As inscrições podem ser feitas até o dia 30/09/2023.

Inscrições: acesse o site da TIM