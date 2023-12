Em busca de emprego temporário? App de trabalho sob demanda oferece mais de 6 mil vagas no Brasil

Criado em 2016, o aplicativo Mission Brasil foi idealizado com uma missão: distribuir renda de forma democrática para seus usuários (profissionais e empresas) que buscam por um trabalho ou funcionário temporário.

O serviço do app é como se fosse de um uber, inclusive foi criado no mesmo ano que o aplicativo de transporte chegou ao Brasil. Em alguns minutos ou horas, dependendo da atividade, você consegue encontrar na sua região, ao invés de um motorista, um emprego temporário como renda extra, ou no caso das empresas, um profissional para atender uma demanda sazonal.

“O Mission Brasil é capaz de colocar qualquer pessoa para realizar qualquer tarefa que uma empresa precisa atender de forma temporária. E não precisa ter um carro como o Uber ou um imóvel como o Airbnb, você precisa apenas ter um celular e internet para baixar o nosso app e se candidatar a uma vaga,” afirma Thales Zanussi, fundador e CEO do Mission Brasil.

A demanda de fim de ano

Com as festas de fim de ano, a expectativa é de demanda em alta para mão de obra temporária, com mais varejistas fortalecendo as equipes. Uma projeção da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas, aponta que o setor deve movimentar cerca de R$ 74,6 bilhões no Natal.

Para atender a essa demanda, a Mission Brasil chega com a solução do staff on demand, promovendo o encontro de empresas e pessoas dispostas a realizar serviços de qualidade em qualquer lugar do país. “Abrimos mais de 6,4 mil missões, ou seja, empregos temporários, para a data sazonal,” diz o CEO.

Para encontrar uma vaga ou funcionário temporário, acesse o app e se cadastre. No caso das empresas, a equipe comercial entra em contato. Para os funcionários, os dados são validados, mas a ideia não é criar barreiras e sim qualificar as pessoas durante a jornada, diz o CEO. "Quanto melhor for o serviço do profissional, mais serviços complexos e mais bem pagos serão direcionados para ele conforme ele vai evoluindo."

O emprego do futuro chegou

A ideia do app é promover o emprego do futuro, afirma o CEO. Assim como o Uber transformou o mercado de carona, com o Mission Brasil o objetivo é ser um percursor da revolução do mercado de trabalho.

“Temos quatro setores da economia em revolução ao mesmo tempo. Um é o da comunicação, por meio das redes sociais. O segundo é o de transporte com os carros elétricos e autônomos. O terceiro é a energia limpa, com destaque para energia solar e eólica. E o quarto é a revolução do mercado de trabalho,” diz Zanussi, que reforça um dado do estudo da McKinsey de que 1,2 bilhão de pessoas terá que mudar de emprego ou seus empregos deixarão de existir na próxima década. “Em contrapartida, as pessoas estão se auto servindo de empregos via internet ou aplicativos.”

Quem mais contrata?

Os principais tipos de contratantes do Mission Brasil costumam ser o varejo e a indústria, e os principais produtos são pesquisas de mercado, cliente oculto e auditoria para grandes marcas e franquias, além de serviços sob demanda, como serviços de shoppers. Para o CEO, o app resulta em três grandes ganhos.

“É um verdadeiro ganha, ganha, ganha. O app ajuda a realizar projetos inviáveis em pouco espaço de tempo, a empresa consegue pagar menos por um serviço rápido e o trabalhador consegue ter liberdade de escolha para quem deseja trabalhar, além de poder ganhar mais,” diz o CEO que reforça que o serviço pode ser cerca de 15 ou até 30% mais barato, e o funcionário pode ganhar mais também, cerca de 30 a 40% a mais do que se fosse contratado por uma empresa.

O negócio continua em expansão

Nestes 7 anos, o Mission Brasil atraiu mais de 500 mil usuários cadastrados e está presente em mais de 5 mil municípios brasileiros. “Já somamos mais de 300 mil missões concluídas, ou seja, já pagamos 300 mil tarefas temporárias,” afirma Zanussi, que reforça que a empresa possui controle de rastreabilidade das tarefas e a garantia de um serviço de qualidade, caso contrário, a Mission paga um novo serviço.

Com o trabalho temporário crescendo, a startup, que em 2021 registrou uma receita de R$ 900 mil, chegou a R$ 2,3 milhões em 2022. Em 2023, deve fechar o ano com R$ 8 milhões.

Além do crescimento como empresa e do impacto que gera para a distribuição de renda, a startup busca promover a doação no Brasil. “Pagamos R$10,00 para as pessoas que doam sangue ou alimento para outra pessoa no Brasil. Basta apenas enviar uma foto com o comprovante. Queremos impactar de forma positiva a sociedade, seja por meio da renda ou de doações.”