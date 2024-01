Em alta no mercado financeiro: conheça a profissão que cresceu 22% em um ano

Ganhar de acordo com sua performance e resultados. Possibilidade de ser dono do próprio negócio. Fazer parte de um setor cheio de oportunidades (e um dos que mais cresce no mercado). Esses são só alguns dos fatores que estão chamando a atenção para uma profissão já bastante consolidada nos Estados Unidos, mas que agora está ganhando força e destaque no Brasil. Estamos falando da carreira de Assessor de Investimentos.

Um relatório da Ancord (associação responsável por certificar e credenciar esses profissionais) mostrou que o número de assessores no Brasil cresceu 22% em 12 meses. Em julho de 2022, eram pouco mais de 19 mil assessores certificados no país. Em julho de 2023, o número saltou para 23 mil. E a demanda por estes profissionais continua crescendo.

Uma carreira com poucas barreiras de entrada

As apostas dos especialistas para esse sucesso é que há poucas barreiras de entrada na profissão. Diferente de outros setores, não é imprescindível uma formação universitária para se tornar assessor de investimentos (mesmo que uma graduação em finanças, economia ou áreas relacionadas possa colocar certos profissionais um passo à frente).

Nesse mercado, pode ser mais relevante possuir certificações (como CPA, CEA, CFP) e especializações no currículo. Possuir esses reconhecimentos é uma forma de atestar para empregadores o nível de conhecimento sobre os setor e suas competências no mercado financeiro.

Salários podem chegar a R$ 27 mil

Além disso, não dá para negar que os salários competitivos e outros benefícios (como eventuais promoções, remuneração variável, bônus e comissões anuais) brilham aos olhos dos profissionais.

Segundo o Glassdoor, o salário médio de um assessor de investimentos é de R$ 12 mil mensais. No entanto, esse valor pode variar (para mais ou para menos), ficando entre R$ 3.200 e R$ 27.500. “As estimativas têm como base 11.676 salários enviados de forma sigilosa ao Glassdoor por pessoas com o cargo de assessor de investimentos”, diz o site.

Mas é possível faturar muito mais que esses valores mensalmente. Isso porque bônus e comissões são práticas bastante comuns do mercado financeiro. A quantia exata vai depender do porte da empresa e do atingimento de metas, mas é comum que o valor recebido no final do mês seja, pelo menos, o dobro do salário base dos profissionais.

É importante lembrar que o salário de um assessor de investimentos – como em qualquer outra profissão – pode variar bastante de acordo com a localização geográfica, a experiência do profissional, o setor de atuação e a instituição empregadora.

Como ser um assessor de investimentos?

Pensando em orientar quem deseja aproveitar o momento aquecido do mercado para conquistar uma posição na área, a EXAME apresenta, no dia 6 de fevereiro, a masterclass Carreira em Assessor de Investimentos.

O treinamento promete mostrar como mergulhar em um dos mercados mais aquecidos da atualidade, quais as possibilidades de atuação, os principais cargos, requisitos mais exigidos pelas empresas e o passo a passo para construir um currículo vencedor.

A masterclass acontece no dia 6 de fevereiro, de forma 100% virtual e gratuita. Para garantir a sua vaga e não perder essa oportunidade de ouro, basta realizar sua inscrição clicando aqui.

