Em alta no mercado, esse cargo paga até R$ 65 mil por mês – e toda empresa precisa dele

No mundo corporativo, há uma função que vem se tornando cada vez mais vital para a sobrevivência e o crescimento das empresas, cuja remuneração pode chegar a R$ 65 mil por mês, em pacotes que ultrapassam R$ 500 mil anuais.

Estamos falando do líder de FP&A (Financial Planning & Analysis, ou Planejamento e Análise Financeira), área que ganhou protagonismo por ser responsável por transformar dados em insights para orientar a estratégia da companhia.

Se antes esse cargo estava na retaguarda, limitado a relatórios e controles internos, hoje ocupa posição central nas mesas de decisão.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

De apoio a protagonista

O movimento não aconteceu da noite para o dia. A transformação desse cargo está ligada a um contexto de maior volatilidade econômica, avanços tecnológicos e pressão por resultados em tempo real.

Se, no passado, o papel era garantir que as contas fechassem e que os números chegassem corretos ao conselho, agora ele atua como um estrategista de negócios, capaz de desenhar cenários, projetar impactos e traduzir planilhas em decisões que afetam o futuro da companhia.

Com isso, o que antes era uma função de suporte passou a ser considerado um dos postos mais estratégicos dentro das diretorias financeiras, com influência direta sobre investimentos, expansão, fusões e aquisições.

Quanto se ganha

Segundo dados da Glassdoor, plataforma internacional em que profissionais compartilham de forma anônima salários, pacotes de benefícios e avaliações sobre empresas , a média de remuneração fixa para líderes dessa posição no Brasil varia entre R$ 23 mil e R$ 30 mil por mês.

A faixa já é expressiva, mas o grande diferencial aparece quando entram em cena os bônus, a participação nos lucros e os incentivos de longo prazo, como planos de ações.

Em empresas de grande porte ou multinacionais, principalmente nos polos financeiros e de tecnologia, o total pode facilmente atingir a marca de R$ 60 mil mensais, chegando a ultrapassar R$ 500 mil anuais em alguns casos.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Por que os salários são tão altos?

O tamanho da remuneração reflete a complexidade do desafio. Na maioria das vezes, esses executivos acumulam mais de uma década de experiência em finanças, passando por áreas como tesouraria, controladoria e planejamento estratégico antes de assumir posições de liderança.

A natureza da empresa também pesa: companhias globais, com múltiplas linhas de negócio e operações em diferentes países, tendem a oferecer pacotes mais robustos. O setor de atuação faz diferença, tecnologia, energia e serviços financeiros costumam pagar acima da média, enquanto varejo e pequenas empresas ficam em faixas inferiores.

Outro fator decisivo é a proximidade com a cúpula. Reportar diretamente ao CFO ou mesmo ao CEO coloca esse profissional em posição de alta visibilidade, o que se traduz em maior responsabilidade e, consequentemente, em salários mais altos.

Pré-Mba em Finanças Corporativas

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.

Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)

Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico

Certificado EXAME + Saint Paul

Faça um pré-MBA com três horas de duração e quatro aulas práticas. Clique aqui e faça sua inscrição.