Em alta no mercado, esse cargo paga até R$ 65 mil por mês – e toda empresa precisa dele

Função estratégica dentro das empresas, responsável por transformar dados em decisões de negócio, já figura entre as mais bem remuneradas do mercado, com pacotes que podem ultrapassar R$ 500 mil por ano

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 18h24.

No mundo corporativo, há uma função que vem se tornando cada vez mais vital para a sobrevivência e o crescimento das empresas, cuja remuneração pode chegar a R$ 65 mil por mês, em pacotes que ultrapassam R$ 500 mil anuais.

Estamos falando do líder de FP&A (Financial Planning & Analysis, ou Planejamento e Análise Financeira),  área que ganhou protagonismo por ser responsável por transformar dados em insights para orientar a estratégia da companhia. 

Se antes esse cargo estava na retaguarda, limitado a relatórios e controles internos, hoje ocupa posição central nas mesas de decisão. 

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

De apoio a protagonista

O movimento não aconteceu da noite para o dia. A transformação desse cargo está ligada a um contexto de maior volatilidade econômica, avanços tecnológicos e pressão por resultados em tempo real. 

Se, no passado, o papel era garantir que as contas fechassem e que os números chegassem corretos ao conselho, agora ele atua como um estrategista de negócios, capaz de desenhar cenários, projetar impactos e traduzir planilhas em decisões que afetam o futuro da companhia.

Com isso, o que antes era uma função de suporte passou a ser considerado um dos postos mais estratégicos dentro das diretorias financeiras, com influência direta sobre investimentos, expansão, fusões e aquisições.

Quanto se ganha

Segundo dados da Glassdoor, plataforma internacional em que profissionais compartilham de forma anônima salários, pacotes de benefícios e avaliações sobre empresas , a média de remuneração fixa para líderes dessa posição no Brasil varia entre R$ 23 mil e R$ 30 mil por mês

A faixa já é expressiva, mas o grande diferencial aparece quando entram em cena os bônus, a participação nos lucros e os incentivos de longo prazo, como planos de ações.

Em empresas de grande porte ou multinacionais, principalmente nos polos financeiros e de tecnologia, o total pode facilmente atingir a marca de R$ 60 mil mensais, chegando a ultrapassar R$ 500 mil anuais em alguns casos.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui. 

Por que os salários são tão altos?

O tamanho da remuneração reflete a complexidade do desafio. Na maioria das vezes, esses executivos acumulam mais de uma década de experiência em finanças, passando por áreas como tesouraria, controladoria e planejamento estratégico antes de assumir posições de liderança.

A natureza da empresa também pesa: companhias globais, com múltiplas linhas de negócio e operações em diferentes países, tendem a oferecer pacotes mais robustos. O setor de atuação faz diferença, tecnologia, energia e serviços financeiros costumam pagar acima da média, enquanto varejo e pequenas empresas ficam em faixas inferiores.

Outro fator decisivo é a proximidade com a cúpula. Reportar diretamente ao CFO ou mesmo ao CEO coloca esse profissional em posição de alta visibilidade, o que se traduz em maior responsabilidade e, consequentemente, em salários mais altos.

Pré-Mba em Finanças Corporativas

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.

  • Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)
  • Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico
  • Certificado EXAME + Saint Paul

 

Faça um pré-MBA com três horas de duração e quatro aulas práticas. Clique aqui e faça sua inscrição.

