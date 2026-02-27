Carreira

Em 2026, esta habilidade de liderança substituirá a transparência

Mais informação não gera alinhamento; líderes precisam dar sentido e direção

Desenvolver habilidades relevantes e construir uma rede de contatos sólida pode ajudar na conquista de uma promoção (Freepik)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Durante anos, a palavra de ordem nas empresas foi transparência. A lógica parecia incontestável: quanto mais informação, mais confiança, mas os dados mostram outra realidade.

Mesmo com acesso ampliado a dados e decisões, apenas 32% dos funcionários nos EUA estão engajados, segundo a Gallup. Ao mesmo tempo, 66% relatam burnout — muitas vezes associado a prioridades confusas e expectativas pouco claras. 

Com isso, a habilidade central de 2026 não é ser transparente, é dominar a clareza narrativa. As informações foram retiradas de Forbes.

COMO LIDERAR UMA EMPRESA GLOBAL: aprenda os princípios de liderança de quem comandou a maior cervejaria do mundo. Inscreva-se gratuitamente na masterclass com Carlos Brito

Transparência informa e clareza orienta

Transparência amplia acesso a dados, mas clareza narrativa transforma dados em significado.

Quando líderes compartilham decisões sem contexto, equipes sabem o que aconteceu, mas não entendem por quê; sabem o que mudou, mas não sabem o que fazer com isso.

Uma pesquisa da TalkerResearch indica que 83% dos trabalhadores se sentem sobrecarregados pela quantidade de informação exigida no trabalho. Em média, funcionários gastam 2,5 horas por dia apenas procurando informações — não executando.

Excesso de informação sem interpretação gera fadiga decisória, ansiedade e desalinhamento.

O que é clareza narrativa — na prática

Clareza narrativa é a capacidade de responder, sempre, a três perguntas:

  • Por que isso está acontecendo agora?

  • Qual problema estamos resolvendo?

  • O que muda para mim e para minha equipe?

O próprio artigo da Forbes destaca ainda que pesquisas citadas pela publicação indicam que:

  • 79% dos funcionários dizem que a qualidade da comunicação afeta diretamente sua compreensão dos objetivos

  • Comunicação clara pode elevar a satisfação no trabalho em até 12 vezes

  • Mais de 75% afirmam que o estilo de comunicação do gestor impacta seu engajamento

O QUE UM CEO GLOBAL APRENDEU EM 16 ANOS NO TOPO: transforme sua visão de liderança com a masterclass gratuita de Carlos Brito. Inscreva-se

Aprenda com quem liderou a maior cervejaria do mundo e construiu um legado global

O Na Prática convida você a dar o próximo passo na sua trajetória de liderança.

Na masterclass gratuita com Carlos Brito, ex-CEO da AB InBev e atual CEO do Belron Group, você vai aprender como desenvolver equipes de alta performance, tomar decisões estratégicas e construir uma liderança que permanece no tempo.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

  • Os princípios que sustentaram a expansão global da AB InBev

  • Como formar e manter times engajados e eficientes

  • A visão de liderança que conecta resultados, ética e pessoas

  • Lições práticas para quem quer pensar como CEO antes do cargo chegar

As inscrições são gratuitas. CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA

