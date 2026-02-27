Em 2026, esta habilidade de liderança substituirá a transparência

Desenvolver habilidades relevantes e construir uma rede de contatos sólida pode ajudar na conquista de uma promoção (Freepik)
Redatora
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 05h00.
Durante anos, a palavra de ordem nas empresas foi transparência. A lógica parecia incontestável: quanto mais informação, mais confiança, mas os dados mostram outra realidade.
Mesmo com acesso ampliado a dados e decisões, apenas 32% dos funcionários nos EUA estão engajados, segundo a Gallup. Ao mesmo tempo, 66% relatam burnout — muitas vezes associado a prioridades confusas e expectativas pouco claras.
Com isso, a habilidade central de 2026 não é ser transparente, é dominar a clareza narrativa. As informações foram retiradas de Forbes.
Transparência amplia acesso a dados, mas clareza narrativa transforma dados em significado.
Quando líderes compartilham decisões sem contexto, equipes sabem o que aconteceu, mas não entendem por quê; sabem o que mudou, mas não sabem o que fazer com isso.
Uma pesquisa da TalkerResearch indica que 83% dos trabalhadores se sentem sobrecarregados pela quantidade de informação exigida no trabalho. Em média, funcionários gastam 2,5 horas por dia apenas procurando informações — não executando.
Excesso de informação sem interpretação gera fadiga decisória, ansiedade e desalinhamento.
Clareza narrativa é a capacidade de responder, sempre, a três perguntas:
O próprio artigo da Forbes destaca ainda que pesquisas citadas pela publicação indicam que:
