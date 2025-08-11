Em 15 anos, Bradesco capacita mais de 2 mil líderes para atuar com grandes empresas

Fernanda Leite Mori achava que seu mundo terminava nos limites de São José do Rio Preto, cidade do interior de São Paulo. Hoje, ela enxerga longe. “Percebi que faço parte de algo muito maior”, diz ela, que é gerente assistente no Bradesco. A mudança de percepção veio após o programa de Formação de Gerentes Assistentes Corporate, desenvolvido pelo banco em parceria com a EXAME Saint Paul.

Criado em 2010, o curso foi pensado sob medida para profissionais do segmento Corporate – área do banco responsável por pelo atendimento a grandes empresas incluindo atividades como analisar balanços, montar propostas de crédito, identificar oportunidades e acompanhar essas empresas.

Desde então, mais de 2.300 colaboradores passaram pela formação, em mais de 65 turmas realizadas.

A proposta é formar talentos da casa em conhecimento técnico bancário, visão comercial e habilidades comportamentais para assumirem, no futuro, cargos de liderança. Em 2025, duas novas turmas já foram realizadas, formando 70 profissionais.

O papel do gerente assistente no Bradesco

A função de gerente assistente no segmento Corporate é estratégica. Atua como apoio direto ao gerente comercial, sendo preparado para assumir esse cargo no futuro. A rotina envolve análises financeiras, proposta de soluções, contato com o cliente e visão de negócio.

“A gente participa ativamente do atendimento à carteira de clientes. Em alguns momentos, somos responsáveis por identificar oportunidades, propor soluções e até iniciar negociações”, explica Aysla Sipolati, de Vitória (ES), outra participante da turma.

Ela conta que o curso trouxe uma nova percepção de pertencimento: “Me deu ânimo no dia a dia. Antes, parecia que eu trabalhava sozinha em uma ilha. Hoje, sinto que faço parte de uma comunidade.”

Formação que acelera carreiras e gera engajamento

Segundo Daniela de Fátima Pereira, Superintendente Sênior de recursos humanos do Bradesco, o curso tem se mostrado um acelerador de carreira dentro do banco.

“O engajamento que observamos é impressionante! Os participantes entregam projetos consistentes, com alto nível técnico e criatividade. A participação ativa da alta liderança na concepção do programa e nos painéis de apresentações finais, trazem ainda mais impacto ao projeto”, explica Daniela.

Daniela de Fátima Pereira, Superintendente Sênior de RH do Bradesco (Imagem: Egberto Nogueira)

Além da formação técnica, o programa fortalece o senso de propósito e pertencimento dos colaboradores. “O networking que a gente cria no curso é real. Eu vejo os colegas se destacando e comemoro junto. Isso humaniza o trabalho, aproxima as pessoas”, conta Aysla.

Um curso com conteúdo técnico e prática aplicada

Com carga horária de 174 horas, o programa é estruturado em dois pilares:

Habilidades Comportamentais (Soft Skills)

Habilidades Técnicas (Hard Skills)

Os alunos passam por módulos que abordam temas como: análise de crédito, produtos e serviços bancários, mercado de capitais, técnicas de negociação consultiva, técnicas de apresentação, storytelling e simulações reais e desenvolvimento de projeto com banca avaliadora.

Fernanda, que iniciou no banco como estagiária e foi promovida a gerente assistente em 2024, destaca o caráter prático da formação: “A gente propôs uma parceria entre a Ingresse e o Spotify. A maioria dos grupos focou em Pix, cartão... Mas fomos além, apresentando uma solução com potencial de ampliar receita e fortalecer o relacionamento com o cliente.”

O projeto foi escolhido como melhor TCC da turma e apresentado para uma banca composta por executivos do banco — o que garante visibilidade interna aos participantes.

“Esse foi um dos grandes diferenciais do curso: a chance de ser vista. Senti que meu trabalho estava sendo valorizado, que eu estava construindo algo relevante de verdade”, diz Fernanda.

Por que a Exame Saint Paul?

A escolha da Exame Saint Paul também foi estratégica para desenvolver o programa em 2010 e desde então também foi estratégica. O banco buscava uma instituição com excelência técnica, mas que também valorizasse as competências comportamentais.

Ao se referir a Exame Saint Paul, Daniela reforça que “entrega profundidade nos conteúdos de negócios, mas também têm olhar para o ser humano. O programa foi inteiramente customizado. Nada de soluções genéricas.”

"É mais do que um curso. É uma plataforma de transformação interna. Quem participa volta com outro olhar, outra postura. É formação com impacto direto nos resultados." Daniela de Fátima Pereira, Superintendente Sênior de recursos humanos do Bradesco

Conheça a Saint Paul In Company

Com mais de 25 anos de reconhecimento, a Saint Paul In Company é líder em inovação educacional.

São 800 professores e autores preparados para capacitar equipes em mais de 90 países ao redor do mundo, além de um hub de serviços B2B adaptáveis para todos os setores da economia.

Faça como o Bradesco e destaque sua empresa com os treinamentos corporativos da Saint Paul In Company, uma das mais admiradas pelos líderes de RH e reconhecida internacionalmente pela qualidade de ensino, inovação e maturidade digital.

Junte-se a nós para desenvolver equipes de alta performance e liderar as transformações na nova economia.

Conheça nossas soluções.