Em 10 anos, os humanos não serão necessários ‘para a maioria das coisas’, diz Bill Gates

Se depender da visão de Bill Gates, o mundo está a poucos passos de uma revolução definitiva no modo como trabalhamos, aprendemos e cuidamos da saúde.

Em entrevista concedida em fevereiro ao programa “The Tonight Show”, da NBC, o cofundador da Microsoft afirmou que, na próxima década, a inteligência artificial será capaz de executar “a maioria das coisas” hoje feitas por humanos — de forma gratuita, precisa e amplamente acessível.

É a era da inteligência livre

Gates se refere a essa nova etapa da evolução tecnológica como a era da “inteligência livre”.

A ideia é que sistemas de IA deixem de ser limitados por escassez de especialistas e passem a oferecer desde diagnósticos médicos precisos até tutoria personalizada para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. “Ótimos conselhos médicos, ótima tutoria — com a IA, isso se tornará gratuito e comum”, declarou o bilionário.

A fala é um alerta claro para profissionais de todas as áreas: a inteligência artificial não será uma ferramenta opcional, mas um diferencial competitivo essencial. Dominar seu uso e compreender seu potencial não será mais um luxo, e sim uma exigência mínima para quem deseja manter relevância no mercado de trabalho.

O que dizem especialistas?

O impacto sobre o mercado de trabalho é inevitável. Especialistas como Mustafa Suleyman, CEO da Microsoft AI, alertam que os avanços não apenas transformarão a forma como trabalhamos, mas podem gerar um cenário de instabilidade profunda.

Em seu livro “The Coming Wave”, Suleyman defende que a IA inicialmente servirá como aliada, aumentando a produtividade humana. No entanto, seu efeito de longo prazo será a substituição de grande parte da mão de obra atual.

Gates prefere ver o copo meio cheio

Para Gates, a IA representa uma “oportunidade fantástica” para quem souber usá-la. Em entrevista à CNBC Make It, em setembro de 2024, afirmou que, se fosse abrir uma nova empresa hoje, ela seria totalmente centrada em IA.

"Alguém poderia levantar bilhões de dólares com apenas algumas ideias iniciais" Bill Gates, cofundador da Microsoft

E ainda incentivou os jovens da Microsoft e da OpenAI a seguirem por esse caminho: “Essa é a fronteira. É a chance de vocês”.

A mensagem deixada por Gates, portanto, é direta e estratégica. Estamos no limiar de uma transformação histórica, e os profissionais que desejam prosperar nesse novo cenário precisam agir agora. A inteligência artificial não será apenas uma ferramenta — será o novo idioma do mercado. E, como em toda nova linguagem, quem aprender a dominá-la primeiro terá acesso às melhores oportunidades.

Leve seu conhecimento em IA para outro nível

Nesse novo cenário, a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta, mas um aliado estratégico para quem deseja progredir profissionalmente. A diferença entre usar IA para simples tarefas e explorá-la como catalisador de novas formas de trabalhar pode ser o que separa o profissional comum daquele que realmente se destaca.

