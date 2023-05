Eletrobras abre seleção para 351 vagas, em primeiro processo de contratação pós-privatização

No primeiro processo seletivo promovido desde a privatização, em 2022, a Eletrobras abriu 351 vagas para contratação de profissionais pelas suas subsidiárias Eletrobras CGT Eletrosul, Chesf, Eletronorte e Furnas, presentes em todas as regiões do Brasil.

O processo, que havia sido lançado em abril, foi cancelado por causa da rescisão de contrato com a empresa responsável pelo processo de recrutamento e seleção. Segundo a empresa, quem já havia feito a inscrição terá que refazer para se candidatar.

As contratações serão realizadas via regime CLT para áreas operacionais, de manutenção e operação, com oportunidades para nível superior e técnico. Segundo a empresa, estas são as primeiras vagas das mais de 800 que serão disponibilizadas nos próximos meses, de forma escalonada.

As candidaturas serão realizadas por meio da plataforma Gupy, em que os candidatos criam seus perfis, preenchem todos os dados solicitados e respondem às perguntas disponibilizadas. Confira as vagas disponíveis no site da Eletrobras.

Como funciona o processo seletivo da Eletrobras?

Segundo a empresa, o processo seletivo será inteiramente feito através do portal da Gupy. Os candidatos terão que criar um perfil, preencher todos os dados solicitados, responder às perguntas disponibilizadas e realizar os testes solicitados.