Eles temem que os colegas os vejam como 'preguiçosos' por usarem IA – mas esse especialista discorda

Profissionais que usam ferramentas de IA no trabalho estão com medo de serem vistos como preguiçosos por seus colegas. Essa foi a conclusão do relatório State of AI at Work de 2024, feito pela Anthropic em parceria com a Asana. O estudo entrevistou 5 mil trabalhadores nos EUA e no Reino Unido.

A pesquisa mostra que mais de 25% dos trabalhadores estão preocupados ​​em serem vistos como 'preguiçosos' por usar inteligência artificial no trabalho. Outros 23% afirmaram que temem serem rotulados como “fraudes”.

Rebecca Hinds, executiva da Asana, explicou ao CNBC que isso ocorre porque as empresas não fornecem diretrizes claras sobre o uso da IA. “É aí que começamos a ver o medo da percepção de preguiça e de se sentir uma fraude. Principalmente porque o contexto organizacional não é propício para facilitar um ambiente onde as pessoas se sintam capacitadas para usar IA”, diz.

Mas esse especialista aposta no contrário

Miguel Lannes Fernandes, coordenador do MBA de Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME, aposta no contrário. Na visão dele, ferramentas de IA podem ser grandes aliadas dos profissionais por permitir um melhor desempenho em várias atividades. No mercado, isso é um grande diferencial.

"Profissionais que usam inteligência artificial vão ser mais produtivos do que aqueles que não usam", diz ele. "Estamos vivendo um momento bastante oportuno, porque as primeiras pessoas que se tornarem pioneiras nas suas áreas usando IA vão se destacar. Mas, em breve, vai deixar de ser uma novidade. Em pouco tempo, todos estarão usando", pondera Miguel.

Mas ele tem uma visão otimista. Ele projet que devem surgir diversas posições de trabalho para profissionais capazes de liderar projetos que utilizam inteligência artificial. E isso já está acontecendo. Em uma rápida pesquisa no LinkedIn, é possível encontrar mais de 2 mil vagas abertas no setor.

“Minha expectativa é que seja uma área com muito crescimento e que vai revolucionar a forma como as empresas trabalham no mundo", afirma ele.

"Empresas estão adotando ferramentas de IA, mudando suas operações e, claro, novos cargos vão surgir" Miguel Fernandes, coordenador do MBA de Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME

Capacite-se em inteligência artificial

De olho nessa tendência, a EXAME desenvolveu o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento composto por quatro aulas introdutórias ao MBA que prometem preparar profissionais para se tornarem verdadeiros especialistas em IA. As aulas serão apresentadas por Miguel Lannes Fernandes, pioneiro em tecnologia com uma trajetória marcada por inovações, e vão ao ar entre 21 e 29 de outubro de forma 100% virtual.

Outra boa notícia é que não é necessário possuir conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades de programação – basta graduação completa em qualquer área de formação. Ao final das aulas, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo para adicionar o currículo.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.