Eles ganham acima de R$ 50 mil por mês — e não são da área de tecnologia

Quando se fala em grandes salários, todos imaginam profissionais de tecnologia: desenvolvedores, cientistas de dados, engenheiros de software.

Mas a realidade revela um perfil diferente — ainda mais poupado de estereótipos, porém com ganhos que muitas vezes superam seis dígitos mensais.

Quem são esses profissionais?

Segundo o Report de Remuneração Diretoria Executiva 2025 da Evermonte, consultoria em recrutamento, o CFO (Chief Financial Officer) é o segundo cargo mais bem remunerado do país, com média anual total de R$ 1.362.196,80, equivalente a cerca de R$ 113 mil por mês, logo atrás de um CEO.

Na lista, posições como Diretores de Unidade de Negócios, COO (Chief Operating Officer) ou CMO (Chief Marketing Officer) também ultrapassam R$ 1 milhão por ano — o que significa remuneração mensal fixa com bônus acima de R$ 50 mil.

Por que eles ganham tanto mesmo fora da tecnologia?

Alta influência no resultado financeiro : eles exercem funções que impactam diretamente receita, crescimento e estratégia e recebem pacotes robustos.

Bônus como parte fundamental do salário : mesmo que o salário fixo por si só seja menor que R$ 50 mil/mês, a combinação com pagamento variável eleva a média final para cima dos R$ 50 mil mensais.

Impacto com visões estratégicas : hoje, executivos de marketing, vendas e operações que participam do planejamento financeiro são tão valorizados quanto os CFOs — e quase tão bem remunerados.

Escassez de talentos

Estimativas recentes divulgadas no portal do Senado Federal apontam um déficit de 530 mil profissionais de tecnologia no Brasil até 2029.

Mesmo com essa escassez, quem atua fora da tecnologia, mas com experiência executiva, consegue remuneração total significativamente maior do que muitos da área tecnológica. Ou seja: quem forma estratégia e gera receita domina os maiores salários.

Como alcançar essas posições?

