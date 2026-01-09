Eles criaram uma renda extra de US$ 10 mil mensais sem deixar os empregos corporativos

Enquanto mantêm suas carreiras corporativas em tempo integral, Kira Iwai, 28, e Brandon Hill, 31, decidiram apostar em uma fonte de renda extra com potencial de crescimento exponencial.

Em 2024, lançaram a Gochiso, uma marca de snacks inspirados na culinária do Leste Asiático, com investimento inicial de US$ 10 mil — totalmente bancado com recursos próprios. Hoje, o negócio já chega a faturar cerca de US$ 10 mil por mês, especialmente em períodos sazonais. As informações são da Entrepreneur.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Negócio paralelo com disciplina financeira

O que começou como uma ideia para reforçar a renda do casal se tornou uma operação de receita relevante e previsível. O investimento inicial de US$ 10 mil foi cuidadosamente calculado com o objetivo de testar o produto no mercado e validar a aceitação do público antes de escalar a produção.

Nos primeiros meses, o faturamento mensal da Gochiso girava em torno de US$ 2.500. A empresa operava de forma enxuta e direta, com produção em pequena escala, focando em ajustar o produto e o posicionamento da marca com base no feedback de clientes.

Essa abordagem controlada e financeiramente consciente permitiu que o casal mantivesse o risco sob controle, ao mesmo tempo em que estruturava um plano de crescimento com base em dados reais de consumo.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Expansão com base em estrutura de custos e demanda

À medida que a demanda pelos produtos aumentava, Iwai e Hill tomaram uma decisão estratégica: migrar a produção para uma cozinha comercial. A mudança permitiu maior escala e eficiência, sem comprometer a qualidade dos snacks e, mais importante, sem comprometer o controle financeiro do negócio.

A nova etapa exigiu revisão do fluxo de caixa, renegociação com fornecedores e ajustes na precificação para manter a margem de contribuição positiva mesmo com custos fixos mais altos.

O crescimento veio de forma sustentável, e a empresa conseguiu manter o modelo "100% nosso", como define o casal, sem aporte externo ou dívida.

A importância do controle financeiro no crescimento orgânico

A Gochiso é um exemplo claro de como finanças bem geridas são essenciais para escalar negócios paralelos. Mesmo com empregos corporativos em tempo integral, os fundadores criaram uma operação capaz de gerar receita significativa e crescente, sem abrir mão da segurança financeira pessoal.

A escolha por não captar recursos de terceiros, seja por meio de empréstimos ou investidores, reforça a mentalidade de independência financeira e controle de longo prazo sobre o negócio. Essa estratégia, além de minimizar riscos, fortalece a identidade da marca como um projeto autoral e alinhado aos valores dos fundadores.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.