Eles criaram um chatbot de IA para se candidatar a vagas no lugar deles: ‘Concorrência está insana’

Ferramentas de inteligência artificial realizando entrevistas com candidatos se tornaram algo comum. Tanto é que está cada vez mais difícil reconhecer quando é um recrutador conversando com você ou uma IA. Mas o contrário – quando candidatos usam IA para se aplicar a vagas – ainda é tímido.

Joshua Curry e Vishal Patil, porém, surfam nessa onda. Os dois criaram chatbots integrados aos seus portfólios para ajudá-los a encontrar emprego.

Curry já conseguiu duas entrevistas entre as 140 vagas para as quais se candidatou. "A concorrência está insana", disse ele à CNBC Make It. "Preciso me destacar." Patil, por sua vez, afirma ter recebido apenas uma ligação dentre as mais de 700 candidaturas enviadas em cerca de sete meses.

Como os chatbots funcionam?

Curry e Patil contam que levaram duas semanas para deixar os chatbots prontos. No caso de Patil, o chat usa informações do seu LinkedIn, currículo e portfólio online e responde com facilidade a perguntas comuns, como "Quais são suas principais habilidades?" e "Faça um breve resumo sobre você".

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O chat de Curry funciona da mesma forma, mas ele enfrentou alguns contratempos. Ele relata que, certa vez, o chatbot alucinou e digitou palavrões.

Os dois desenvolveram mecanismos para evitar esse tipo de falha, mas reconhecem que nem todos são eficazes. "Nem sempre seguem a instrução.”

O que os recrutadores acharam?

Alguns recrutadores – tanto de vagas para as quais Patil se candidatou quanto de outras – elogiaram ou deram feedback sobre os bots, oferecendo, cada um deles, uma entrevista ou uma avaliação técnica, acrescenta Patil.

Alguns colegas entraram em contato perguntando como ele havia desenvolvido a ferramenta, e uma pessoa se ofereceu para indicá-lo a uma vaga de emprego. "Nunca tive esse tipo de conversa com nenhum colega ou recrutador antes do chat", diz ele. "Foi tudo trabalho árduo e solitário."

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