Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Eles criaram o 'gympass' da fertilidade, agora vendem esse benefício para o RH de empresas

Benefício corporativo criado por médicos quer conectar bem-estar, produtividade e liderança humanizada em meio a uma 'lacuna silenciosa' na saúde reprodutiva

Carlos Nissel, Patricia Flórido e Gabriela Varisco, fundadores da Nest. (Divulgação)

Carlos Nissel, Patricia Flórido e Gabriela Varisco, fundadores da Nest. (Divulgação)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11h30.

No Brasil, cerca de 20% dos casais enfrentam infertilidade, segundo dados do Ministério da Saúde, mas o acesso a tratamentos permanece um desafio mesmo para quem tem plano de saúde corporativo.

É nesse vácuo que surge a Nest Fertilidade, criada em 2023 pelos médicos ginecologistas Carlos Nissel e Patricia Flórido em parceiria com a executiva Gabriela Varisco para ligar empresas, funcionários e clínicas especializadas.

"Muitos profissionais adiam sonhos ou sofrem em silêncio, impactando diretamente o trabalho", conta Carlos, CEO da Nest, em entrevista exclusiva ao EXAME.

Essa "dor invisível" gera faltas justificadas em alta: um estudo da consultoria Mercer de 2024 aponta que questões de saúde reprodutiva respondem por até 15% das ausências em empresas com mais de 500 funcionários.

LEIA MAIS: Transforme a gestão de pessoas em uma vantagem competitiva real e desenvolva líderes capazes de impulsionar resultados sustentáveis no seu negócio.

Acesso estruturado: educação, curadoria e descontos

"Não somos uma clínica; fazemos a ponte entre empresas, colaboradores e clínicas conveniadas", detalha Gabriela Varisco.

A plataforma oferece conteúdos educativos sobre planejamento familiar, congelamento de óvulos e quando procurar ajuda, preparando o funcionário para consultas.

Eles procuram clínicas sérias, validam protocolos e negociam descontos de até 20%: um tratamento de FIV de R$ 30 mil cai para R$ 25 mil na tabela Nest.

Empresas personalizam: subsídios de 100% ou coparticipação (ex.: empresa cobre 70%, funcionário paga R$ 7.500), com reembolso mensal via relatórios médicos – sem burocracia extra para RH. "É viabilização de acesso, não caridade", explica.

Lideranças humanizadas: de tabu a estratégia

"Não é só cuidado; é reconhecer que o colaborador é humano, com ciclos de vida reais", explica Gabriela Varisco. Elas veem nisso uma evolução na gestão de diversidade e equidade de gênero – pautas que, segundo o IBGE, afetam 44% das mulheres em idade fértil no mercado de trabalho.

Por isso, a Nest resolveu ir além: sua plataforma oferece conteúdos educativos sobre fertilidade, curadoria de clínicas e descontos de até 30% via negociações corporativas.

"É como um Gympass, mas para FIV e inseminação", compara Varisco.

Na prática, funcionários acessam webinars, testes iniciais e encaminhamentos personalizados. Para RHs, significa menos interrupções: "Uma colaboradora voltou mais focada após o suporte, sem meses de licenças imprevistas", exemplifica Nissel.

Mercado em ascensão: de prospecção ativa a escala

Ainda em fase inicial, a Nest prospecta ativamente – networking, indicações e feiras – pois "empresas não conhecem o benefício; estamos construindo a categoria", admitem.

Educação otimiza uso: evita desperdício em preservação desnecessária e atende até pacientes oncológicos. Para RHs, é win-win: custo indireto baixo (INSS cobre parte da licença), colaborador treinado retorna mais leal.

Regulamentações da ANS limitam parcerias com convênios, mas a independência da Nest mitiga riscos. "Queremos qualidade de vida; empresa colhe frutos sustentáveis", finaliza Carlos Nissel.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingInCompanyRecursos humanos (RH)Saúde

Mais de Carreira

Como converter o medo do julgamento em coragem: 4 passos para fortalecer a inteligência emocional

Ele começou fritando hambúrguer no McDonalds. Hoje, é bilionário com fortuna de U$230 bilhões

NR-1 e saúde mental: empresas correm para não perder a Geração Z

Esse foi o aprendizado número 1 dessa executiva sobre IA: 'Sozinha, ela não faz nada'

Mais na Exame

Future of Money

Como declarar criptomoedas no Imposto de Renda em 2026?

Mercado Imobiliário

Crédito imobiliário deve crescer até 15% e bater recorde em 2026, dizem bancos

Brasil

Disputa pela Alerj expõe racha e alianças no RJ

Mundo

Análise: após fazer sua maior ameaça, Trump agora lidará com Irã mais forte