Eles criaram o 'gympass' da fertilidade, agora vendem esse benefício para o RH de empresas

No Brasil, cerca de 20% dos casais enfrentam infertilidade, segundo dados do Ministério da Saúde, mas o acesso a tratamentos permanece um desafio mesmo para quem tem plano de saúde corporativo.

É nesse vácuo que surge a Nest Fertilidade, criada em 2023 pelos médicos ginecologistas Carlos Nissel e Patricia Flórido em parceiria com a executiva Gabriela Varisco para ligar empresas, funcionários e clínicas especializadas.

"Muitos profissionais adiam sonhos ou sofrem em silêncio, impactando diretamente o trabalho", conta Carlos, CEO da Nest, em entrevista exclusiva ao EXAME.

Essa "dor invisível" gera faltas justificadas em alta: um estudo da consultoria Mercer de 2024 aponta que questões de saúde reprodutiva respondem por até 15% das ausências em empresas com mais de 500 funcionários.

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Acesso estruturado: educação, curadoria e descontos

"Não somos uma clínica; fazemos a ponte entre empresas, colaboradores e clínicas conveniadas", detalha Gabriela Varisco.

A plataforma oferece conteúdos educativos sobre planejamento familiar, congelamento de óvulos e quando procurar ajuda, preparando o funcionário para consultas.

Eles procuram clínicas sérias, validam protocolos e negociam descontos de até 20%: um tratamento de FIV de R$ 30 mil cai para R$ 25 mil na tabela Nest.

Empresas personalizam: subsídios de 100% ou coparticipação (ex.: empresa cobre 70%, funcionário paga R$ 7.500), com reembolso mensal via relatórios médicos – sem burocracia extra para RH. "É viabilização de acesso, não caridade", explica.

Lideranças humanizadas: de tabu a estratégia

"Não é só cuidado; é reconhecer que o colaborador é humano, com ciclos de vida reais", explica Gabriela Varisco. Elas veem nisso uma evolução na gestão de diversidade e equidade de gênero – pautas que, segundo o IBGE, afetam 44% das mulheres em idade fértil no mercado de trabalho.

Por isso, a Nest resolveu ir além: sua plataforma oferece conteúdos educativos sobre fertilidade, curadoria de clínicas e descontos de até 30% via negociações corporativas.

"É como um Gympass, mas para FIV e inseminação", compara Varisco.

Na prática, funcionários acessam webinars, testes iniciais e encaminhamentos personalizados. Para RHs, significa menos interrupções: "Uma colaboradora voltou mais focada após o suporte, sem meses de licenças imprevistas", exemplifica Nissel.

Mercado em ascensão: de prospecção ativa a escala

Ainda em fase inicial, a Nest prospecta ativamente – networking, indicações e feiras – pois "empresas não conhecem o benefício; estamos construindo a categoria", admitem.

Educação otimiza uso: evita desperdício em preservação desnecessária e atende até pacientes oncológicos. Para RHs, é win-win: custo indireto baixo (INSS cobre parte da licença), colaborador treinado retorna mais leal.

Regulamentações da ANS limitam parcerias com convênios, mas a independência da Nest mitiga riscos. "Queremos qualidade de vida; empresa colhe frutos sustentáveis", finaliza Carlos Nissel.