Electrolux Group abre inscrições para estágio com vagas em times globais e bolsa-auxílio de R$ 1.900

O Electrolux Group está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2025, com 97 vagas em unidades localizadas em São Paulo, Curitiba, Manaus e São Carlos. Entre as oportunidades, 13 se destacam por oferecer a chance de atuar em projetos globais do Brasil, uma novidade que traz uma abordagem internacional ao programa. Com isso, os estagiários poderão vivenciar um ambiente multicultural e interagir com diferentes equipes ao redor do mundo.

“Essas vagas refletem uma de nossas maiores fortalezas: a conexão com diferentes culturas. Mas, além disso, destacam como vivemos esse ambiente global em todos os níveis da empresa. Queremos que os jovens talentos se desenvolvam com autonomia, colaboração e uma visão ampla, trabalhando em uma empresa globalmente conectada”, afirma Rebeca Rosenstock, Gerente de Atração de Talentos do Electrolux Group para a América Latina.

O programa não só reforça o Brasil como um polo estratégico para o Electrolux Group, mas também amplia as oportunidades de desenvolvimento para aqueles que estão iniciando suas carreiras em um cenário global.

Como funcionará o Programa de Estágio do Electrolux Group?

Com duração de até 24 meses, o programa foi desenhado para acelerar a carreira dos participantes. A experiência começa com um onboarding completo e segue com uma trilha personalizada de desenvolvimento, que inclui mentorias, job rotation, encontros mensais focados em competências essenciais e acesso a plataformas de aprendizagem contínua.

Quais são os benefícios?

O programa oferece bolsa-auxílio de até R$ 1.900, dependendo da localidade, e benefícios como vale-transporte, vale-refeição ou refeitório, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e Gympass. Além disso, os estagiários têm a oportunidade de participar de projetos de impacto real nas áreas de negócio, trabalhar em iniciativas multidisciplinares e interagir diretamente com as lideranças em Talks de Carreira, desenvolvendo o protagonismo desde o início de sua trajetória.

Quais são os requisitos?

Podem se candidatar estudantes universitários de São Paulo, Curitiba, Manaus e São Carlos com formatura prevista para dezembro de 2026.

As vagas estão distribuídas por áreas como Engenharia, Marketing, Comunicação, Tecnologia, Jurídico, Recursos Humanos, Qualidade, Supply Chain e Operações.

Uma carreira em uma empresa rumo aos 100 anos

Com 100 anos de história no Brasil, o Electrolux Group continua investindo na renovação de sua cultura e no desenvolvimento de talentos. Mais de 40% das vagas são preenchidas por profissionais que iniciaram sua carreira no próprio grupo. Valéria Balasteguim, vice-presidente de Pessoas e Comunicação, e o atual CEO da América Latina, Leandro Jasiocha, por exemplo, começaram suas carreiras como estagiários no Electrolux.

Como se inscrever?

As inscrições para o Programa de Estágio vão até 10 de julho e podem ser feitas através do site oficial do Electrolux Group.