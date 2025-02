Ele treina o namorado de Taylor Swift e tem um simples truque para ganhar a confiança dos atletas

O sucesso de Andy Reid à frente do Kansas City Chiefs vai além do campo.

Desde que assumiu o comando da equipe, em 2013, Reid implementou uma prática simples, que se tornou um dos pilares da sua liderança: ouvir ativamente seus jogadores.

Esse método, baseado em reuniões regulares com um comitê de liderança formado por atletas de diferentes posições, foi fundamental para transformar a dinâmica da equipe e consolidar uma cultura vencedora de confiança mútua. As informações são do CNBC Make It.

Reid chegou aos Chiefs em um momento negativo para o time, que enfrentava uma má fase duradoura. Determinado a reconstruir não apenas a tática de jogo, mas também o espírito da equipe, ele criou um espaço onde os jogadores se sentiam à vontade para compartilhar preocupações e sugestões.

Segundo o ex-jogador do time Derrick Johnson, nessas reuniões, Reid começava com uma pergunta simples e direta: “quais são as reclamações de hoje?” A partir daí, qualquer questão poderia ser discutida — desde o cansaço em treinos até a qualidade da comida na cafeteria.

Mudança cultural

Essa abertura para o diálogo teve um impacto imediato. Em um dos casos, quando os jogadores reclamaram do uso prolongado de equipamentos de proteção e da intensidade dos treinos, Reid não hesitou em ajustar o cronograma das atividades. “Foi rápido assim. A maioria das coisas que levávamos para ele, ele confiava na nossa palavra e resolvia na hora,” relembrou Johnson, à CNBC.

A resposta rápida de Reid às preocupações de seus jogadores eliminava distrações e criava um ambiente propício para o foco no que realmente importava: o desempenho em campo. Esse princípio se aplica diretamente à gestão de equipes no mundo corporativo.

Essa abordagem não é apenas uma lição de liderança esportiva, mas um exemplo claro de como líderes de qualquer setor podem criar um ambiente de trabalho mais produtivo e engajado.

Em um levantamento com mais de 1.500 profissionais nos Estados Unidos, dois em cada três afirmaram que gostariam de receber feedback imediato de seus gestores. A ausência dessa prática pode gerar desmotivação e reduzir o engajamento.

Escuta ativa como chave

No contexto da liderança e gestão, o exemplo de Reid reforça a importância da escuta ativa como ferramenta essencial para o sucesso. Líderes eficazes não apenas delegam tarefas e tomam decisões; eles criam um ambiente onde cada membro da equipe sente que sua voz tem valor. Isso não significa atender a todas as demandas, mas sim demonstrar que as preocupações são levadas a sério e que, quando possível, ações concretas serão tomadas.

O impacto dessa filosofia é visível nos resultados alcançados pelos Chiefs sob o comando de Reid.

Em 12 temporadas, o técnico levou o time aos playoffs 11 vezes e conquistou o Super Bowl em três das últimas cinco edições, com mais uma final à vista, neste domingo (09) contra o Philadelphia Eagles. A final da NFL será transmitida pela ESPN e pela RedeTV!, com direito a show do intervalo de Kendrick Lamar e SZA. O pontapé inicial é às 20h30 de Brasília.

Exemplo de liderança

Mais do que títulos, Reid construiu uma cultura organizacional sólida, baseada em confiança, respeito e comunicação aberta — fundamentos que podem ser replicados em qualquer ambiente profissional.

Ao adotar práticas simples, como abrir espaço para o diálogo e responder rapidamente a feedbacks, líderes podem não apenas melhorar o clima organizacional, mas também impulsionar a performance de suas equipes. Andy Reid prova que grandes conquistas começam com atitudes simples, mas consistentes.

Afinal, o sucesso de um time — seja no esporte ou nos negócios — é construído dia após dia, reunião após reunião, escuta após escuta.

