Ele trabalhava no McDonald’s e agora fatura R$ 30 milhões por ano para se aposentar aos 50

Quando Jesse Frimpong começou a trabalhar em redes como Taco Bell, McDonald's e Olive Garden, sua principal preocupação era colocar comida na mesa e sustentar a família.

Hoje, aos 27 anos, o fundador da empresa Prestige Knowledge gera uma receita anual de cerca de US$ 6 milhões, o equivalente a mais de R$ 30 milhões, e já traçou um plano sólido para se aposentar financeiramente aos 50 anos. As informações foram retiradas do portal Business Insider.

Aprenda como transformar conhecimento em negócios escaláveis. Desenvolva competências que constroem independência financeira real. Participe do Pré-MBA em Finanças Corporativas por R$ 37.

O início no e-commerce

A virada na trajetória de Frimpong, atualmente baseado na Flórida (Estados Unidos), começou após uma sequência de empregos de baixa remuneração.

Imigrante do Reino Unido e sem visto de trabalho regular nos Estados Unidos por um período, ele chegou a viver de salário em salário, dependendo de conteúdo gratuito da internet e livros como “Pai Rico, Pai Pobre” para aprender sobre o mundo dos negócios.

Com o conhecimento adquirido, construiu e vendeu três lojas de e-commerce antes de fundar, em 2019, a Prestige Knowledge, empresa que ensina outras pessoas a iniciar seus próprios negócios digitais.

Renda passiva e independência financeira

Para o empreendedor, a liberdade financeira vem da capacidade de escalar sem depender da troca direta de tempo por dinheiro.

Em vez de pensar apenas em poupar para o futuro, Frimpong aposta na criação de sistemas que funcionam sem a sua presença ativa: funis de vendas automatizados, plataformas de cursos digitais, consultorias escaláveis e imóveis para aluguel geridos por terceiros.

“Você só pode cortar gastos até certo ponto, mas sua capacidade de criar renda é ilimitada”, afirma o empresário.

PRÉ-MBA FINANÇAS CORPORATIVAS: Saiba como estruturar operações que geram renda e permitem liberdade de escolha profissional. Aprenda planejamento de longo prazo eficaz. Inscreva-se por R$ 37.

Plano para se aposentar aos 50 com US$ 25 milhões

Frimpong estruturou sua operação de modo que continue gerando renda mesmo enquanto ele se dedica à família ou viaja.

Seu plano de aposentadoria aos 50 anos inclui acumular pelo menos US$ 25 milhões em ativos investidos, o suficiente para viver exclusivamente com os rendimentos gerados e seguir apoiando projetos com os quais se identifica, sem a pressão de aceitar trabalhos apenas pelo retorno financeiro.

Lição para o universo das finanças corporativas

Ao lançar a Prestige Knowledge, Frimpong não apenas criou um negócio lucrativo, mas passou a ensinar o que aprendeu, quebrando o ciclo de desinformação financeira que, segundo ele, marcou sua juventude.

"Tudo que estou fazendo agora é para quebrar ciclos. Não me ensinaram sobre investimentos, finanças ou empreendedorismo. Tive que descobrir tudo sozinho" Jesse Frimpong, fundador da Prestige Knowledge

O caso de Jesse Frimpong evidencia como o domínio das finanças corporativas vai muito além da gestão orçamentária empresarial.

Profissionais de todas as áreas, ao se apropriarem dessa lógica, podem transformar não apenas suas carreiras, mas também o futuro das próximas gerações.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.

Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)

Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico

Certificado EXAME + Saint Paul

Domine lógica financeira que vai além da gestão empresarial e transforma carreiras em qualquer área. Desenvolva conhecimento que constrói futuros sólidos com a EXAME + Saint Paul. Faça um pré-MBA com três horas de duração e quatro aulas práticas. Clique aqui e faça sua inscrição.