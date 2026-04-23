Ele sofreu 3 despejos e faliu o primeiro chip — hoje é bilionário e virou o braço direito da Nvidia

O mercado de tecnologia testemunhou uma das ascensões patrimoniais mais fulminantes da década. Christian Weedbrook, fundador e CEO da Xanadu Quantum Technologies, viu seu patrimônio líquido romper a barreira dos dez dígitos em apenas cinco dias.

O catalisador dessa explosão financeira não foi apenas o desempenho operacional de sua companhia, mas um movimento estratégico da Nvidia. Ao lançar o Ising — uma família de modelos de IA quântica de código aberto —, a gigante dos semicondutores chancelou a computação quântica como o pilar indispensável para a próxima fase de expansão da Inteligência Artificial.

A Xanadu, que abriu capital recentemente após uma fusão via SPAC, viu suas ações dispararem 250%, atingindo o patamar de US$ 32,67. Para Weedbrook, que detém 15,6% da empresa, o movimento representou um salto para uma fortuna pessoal de US$ 1,5 bilhão.

Mais do que números, a valorização reflete a tese de que os centros de dados do futuro não serão apenas binários, mas quânticos, utilizando a sobreposição de qubits para treinar modelos de IA em velocidades até então consideradas impossíveis para o silício tradicional.

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Da reprovação no cinema à vanguarda da computação fotônica

A trajetória de Christian Weedbrook desafia o estereótipo do prodígio do Vale do Silício. Aos 23 anos, o australiano dividia seu tempo entre repor mercadorias em um supermercado e trabalhar em uma locadora de vídeos, enquanto tentava, sem sucesso, uma carreira no cinema.

Após ser reprovado duas vezes na faculdade de artes, Weedbrook tomou a decisão pragmática de retornar às raízes onde sempre demonstrou talento: a matemática. Esse "pivô" pessoal o levou a um doutorado em teoria da informação quântica e, posteriormente, a um pós-doutorado no prestigiado MIT.

A fundação da Xanadu em 2016, em Toronto, foi marcada por desafios que testaram a resiliência do executivo. Antes de se tornar uma das empresas de tecnologia mais valiosas do Canadá — com valuation atingindo US$ 16 bilhões no pico —, Weedbrook enfrentou falhas técnicas em seus primeiros chips e chegou a receber três ordens de despejo.

A sorte mudou quando a empresa demonstrou a "vantagem quântica", realizando em milissegundos tarefas que tomariam 9.000 anos de um supercomputador convencional, atraindo o apoio de incubadoras e vultuosos investimentos governamentais.

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