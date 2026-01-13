Ele perdeu US$ 10 mil cometendo erros comuns ao abrir uma empresa — e muitos ainda fazem o mesmo

Abrir uma empresa costuma ser visto como o primeiro passo rumo à independência financeira. Mas para o empreendedor Erik Pham, esse começo teve um custo alto, de quase US$ 10 mil desperdiçados por falta de planejamento, decisões apressadas e um medo silencioso de errar.

A ironia? Nenhum centavo foi perdido por erros legais, multas ou descumprimento de obrigações. O prejuízo veio de escolhas mal calculadas, contratando serviços que não eram necessários, antecipando etapas sem demanda real e, acima de tudo, gastando antes de entender o que o negócio realmente precisava.

Hoje, Erik é CEO da BizReport, uma plataforma voltada para ajudar novos empreendedores a evitarem exatamente os erros que ele cometeu. Com faturamento de oito dígitos, a empresa é referência em abertura de LLCs (Sociedades de Responsabilidade Limitada) e estruturação de negócios. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

A ansiedade que custou caro

Ao fundar sua primeira LLC, Erik buscava segurança. Temia errar, descumprir regras e comprometer o futuro da empresa antes mesmo de começar. “Achei que investir dinheiro no problema reduziria meus riscos e economizaria tempo”, relata. “Como eu estava enganado.”

Logo no início, contratou uma consultoria especializada, desembolsando US$ 3.750 em três meses, mesmo sem ter faturamento, clientes ou obrigações legais concretas no horizonte. O que parecia uma decisão prudente se revelou um gasto movido por ansiedade — um custo por tranquilidade, não por progresso real.

E não parou por aí, frustrado com a lentidão da evolução, contratou um pacote premium de serviços para formação de LLC, mesmo sem precisar da maior parte do que estava incluído. Serviços projetados para empresas com receita, equipe e obrigações fiscais ativas foram adquiridos para um negócio ainda inativo. O resultado foi mais desperdício.

O custo da inércia administrativa

Além dos serviços desnecessários, Erik continuou pagando pela consultoria mesmo após a formação da empresa estar concluída. Sem reavaliar suas necessidades, manteve um custo mensal fixo sem contrapartida de valor.

“Minha maior falha foi não parar para perguntar: eu realmente preciso disso?”, afirma. A falta de reflexão transformou o apoio inicial, que poderia ter sido estratégico, em um passivo financeiro contínuo.

Outro erro de alto impacto foi o timing equivocado da formalização. Ao abrir a LLC antes de estar pronto para operar, Erik passou a ser obrigado a cumprir obrigações fiscais e regulatórias. Só com contabilidade e impostos, pagou mais de US$ 1.500, mesmo sem ter receita ou movimentações.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Quando erros viram produto

A sucessão de falhas, porém, não encerrou sua jornada empreendedora. Pelo contrário: foi o gatilho para criar um negócio que resolve exatamente os problemas que ele enfrentou. A BizReport nasceu da dor de pagar caro por decisões mal informadas — e se transformou em uma plataforma educativa e operacional para ajudar empreendedores a abrir LLCs com mais inteligência financeira.

Com conteúdo acessível, comparativos de serviços e guias claros, o negócio atende justamente quem está no início da jornada e quer evitar armadilhas que podem comprometer a saúde financeira logo nos primeiros passos.

Hoje, com um modelo escalável e digital, a BizReport cresceu com base no que faltava no mercado: clareza e orientação confiável para quem está começando.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.