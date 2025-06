“Ele me ensinou o valor da inovação”, disse CEO da Apple sobre Steve Jobs

Quando Tim Cook assumiu o comando da Apple, o desafio era duplo: liderar uma das empresas mais valiosas do planeta e suceder Steve Jobs, um dos executivos mais visionários da história recente.

Jobs havia comandado a companhia por mais de duas décadas, com idas e vindas, deixando como legado não apenas uma revolução tecnológica, mas também uma cultura corporativa marcada pela obsessão com excelência e inovação.

Em entrevista ao The Wall Street Journal, Cook exaltou o estilo único de liderança de seu antecessor e compartilhou alguns dos ensinamentos mais valiosos que herdou da convivência com Jobs.

Pequenos times, grandes revoluções

Um dos princípios mais marcantes que Cook absorveu de Jobs foi a confiança no poder das pequenas equipes. Ele lembrou que os times responsáveis por produtos revolucionários como o iPod e o iPhone eram “muito pequenos, no grande esquema das coisas”.

A lição permanece viva na Apple: manter estruturas ágeis, criativas e altamente capacitadas pode ser mais eficaz do que estruturas inchadas. Para líderes, isso reforça a importância de trabalhar o espírito de equipe entre os funcionários.

Liderar é saber contratar quem te desafia

A Apple tem a reputação de ser um dos ambientes mais exigentes e também mais desejados do setor de tecnologia. Segundo Cook, isso se deve à filosofia que Jobs cultivava na escolha dos talentos.

“Contrate as melhores pessoas para te cercar, que te desafiem”, afirmou.

Mais do que reunir profissionais competentes, o objetivo é montar equipes com habilidades complementares. Cook destaca que os líderes devem estar confortáveis em admitir que não dominam todas as áreas.

Flexibilidade de pensamento como força de liderança

Outro ensinamento fundamental de Jobs, segundo Cook, está na capacidade de mudar de opinião diante de novas informações.

Ele contou que, no início, se surpreendia com a rapidez com que Jobs revisava decisões quando confrontado com novas evidências. Com o tempo, passou a admirar essa postura.

Para Cook, essa flexibilidade mental é essencial para qualquer líder que deseje se manter relevante. Em um cenário onde as transformações tecnológicas acontecem em velocidade exponencial, apegar-se a ideias pode ser fatal.

