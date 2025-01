Ele liderou missões de combate na Marinha e revela estratégias de liderança para alcançar o sucesso

Liderar com eficácia em um ambiente de alta pressão exige mais do que habilidades técnicas: é preciso adaptabilidade e a capacidade de inspirar uma equipe em direção a um objetivo comum. Marty Strong, ex-combatente da Marinha dos Estados Unidos, sabe disso melhor do que ninguém.

Durante seus 20 anos no exército, Strong liderou missões de combate e criou estratégias para operações especiais. Hoje, como CEO, diretor de estratégia e investidor empresarial, ele aplica as mesmas lições aprendidas em combate para guiar empresas ao sucesso.

De acordo com Strong, a chave para uma liderança de alta performance está em adotar práticas que vão além das métricas tradicionais e em fomentar uma cultura organizacional sólida. Ele compartilhou cinco lições essenciais que líderes corporativos podem adotar para fortalecer suas equipes e alcançar o sucesso. As informações foram retiradas de uma reportagem da CNBC.

1. Crie uma cultura “orientada para a missão”

Em missões de combate, o foco é absoluto. Todos compreendem claramente os objetivos e essa clareza é comunicada de cima para baixo. No mundo corporativo, Strong defende o mesmo princípio. “A missão de uma empresa deve ser bem compreendida por todos”, diz ele.

Ele destaca que KPIs e métricas financeiras são importantes, mas é a visão compartilhada que une e motiva uma equipe a dar o seu melhor. No ambiente corporativo, líderes que cultivam uma cultura focada em um propósito maior não apenas tornam a gestão mais fácil, mas também ajudam suas organizações a superar desafios e alcançar objetivos ambiciosos.

2. Invista no crescimento da equipe

Grandes líderes não apenas aprimoram suas próprias habilidades, mas também ajudam os outros a crescer. Strong explica que o desenvolvimento de equipes envolve três etapas principais: treinamento técnico, coaching contínuo e programas de mentoria.

O treinamento fornece as ferramentas para o trabalho; o coaching dá feedback específico para melhorar o desempenho; e a mentoria ajuda a “polir” as habilidades individuais, preparando os profissionais para assumir posições de liderança no futuro. Essa abordagem garante que as organizações não apenas alcancem suas metas de curto prazo, mas também construam uma base sólida para o crescimento sustentável.

3. Pratique a ‘humildade intelectual’

No papel de líder, aceitar que erros acontecem e que o aprendizado é constante é essencial. Strong acredita que, ao eliminar preconceitos e evitar tanto a arrogância quanto a autocrítica excessiva, os líderes se tornam mais receptivos a novas ideias e perspectivas.

“Você será capaz de absorver fontes assimétricas de informações e contribuições, mesmo que não necessariamente concorde com elas ou não as tenha tentado antes”, afirma.

4. Cultive a ‘curiosidade intelectual’

A curiosidade intelectual anda de mãos dadas com a humildade. Segundo Strong, essa habilidade é fundamental para que os líderes criem um ambiente no qual o aprendizado contínuo seja incentivado.

“Depois que você se abrir para ser humilde, ouvir e olhar para o aprendizado de forma diferente, você pode tentar moldar o que o novo normal vai ser dentro da sua empresa”, afirma.

No exército, Strong usava sua curiosidade para resolver problemas complexos e criar soluções inovadoras. No mundo corporativo, essa prática pode ser aplicada para desafiar o status quo e alcançar avanços significativos.

5. Pense de forma estratégica e expansiva

Por fim, Strong aconselha os líderes a abandonar a mentalidade de curto prazo e a visualizar o quadro geral. Ele chama isso de “manter a cabeça girando”, um conceito que aprendeu no exército para se manter alerta e consciente de possíveis ameaças e oportunidades.

No ambiente empresarial, isso significa analisar as situações de todos os ângulos e pensar no futuro. “Pergunte a si mesmo como será o mundo em dois meses, 12 meses ou até dois anos”, aconselha. Essa abordagem permite que os líderes tomem decisões informadas e planejem de forma mais estratégica.

Aprenda, na prática, como ser uma liderança que inspira

