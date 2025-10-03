Ele fundou uma startup de US$630 milhões e revela habilidade que mais procura em candidatos

Para ter sucesso na vida, você precisa entender que não é bom demais para nenhuma tarefa e seguir trabalhando, mesmo quando a situação fica desafiadora.

É assim que pensa Jake Loosararian, co-fundador e CEO da Gecko Robotics, uma startup de tecnologia que fabrica robôs escaladores de paredes usados em trabalhos perigosos demais para humanos, como escanear o interior de uma caldeira industrial ou de um silo nuclear.

Ele teve a ideia de fundar a Gecko durante um projeto da faculdade. Em 2013, assim que se formou, lançou a empresa. Hoje, ela está avaliada em US$ 633 milhões.

Mas qual foi o segredo para seu sucesso?

Segundo Loosararian, sua empresa não teria ido longe se não fosse pela vontade de colocar a mão na massa e sujar o uniforme -- literalmente. Ele passou boa parte da última década pessoalmente testando robôs em lugares escuros, perigosos e úmidos, como salas de caldeiras industriais.

No começo, diversos consultores financeiros e amigos próximos consideravam a ideia "uma loucura". Mas, colocar a mão na massa foi o que separou a Gecko de outras startups e aspirantes à inovação. "A maior parte do nosso sucesso e progresso vieram da resiliência de nossos colaboradores," disse Loosararian, à CNBC.

E é essa soft skill que ele mais procura em seus processos seletivos: resiliência. Ele diz que essa característica está presente em todos os seus 300 funcionários -- e todos devem saber desempenhar todas as tarefas, desde programar softwares até efetivamente operar os robôs; ninguém é "bom demais" para nada.

De acordo com Angela Duckworth, professora de psicologia na Universidade da Pensilvânia, resiliência é a habilidade de persistir e lutar por um objetivo em longo prazo, mesmo que o caminho tenha diversos obstáculos. E essa característica de ser "osso duro de roer" é muitas vezes associada o sucesso a longo prazo.

"Resiliência nada mais é do que paixão e perseverança por objetivos à longo prazo. É lutar pelo seu futuro todos os dias, durante anos, para fazer com que esse futuro idealizado se torne realidade," disse Duckworth, durante um TED Talk de 2013.

Gecko: uma empresa construída com perseverança

Loosararian passou três anos tirando dinheiro de seu próprio bolso para bancar a Gecko. Com um diploma em engenharia elétrica e um sonho, ele não tinha mais dinheiro sobrando para sua vida pessoal e precisou dormir na casa de amigos e no chão das indústrias onde testava seus robôs.

Por diversos momentos, ele pensou em desistir. "Eu sou um engenheiro talentoso e cheio de potencial. Eu não deveria estar aqui," pensava ele, enquanto usava capacetes de construção e estava coberto de poeira de carvão.

Mas ele perseverou.

E muitos executivos de sucesso concordam com Loosararian. Eric Schmidt, bilionário e ex-CEO do Google, diz que, apesar de terem muito conhecimento técnico, perseverança é a principal característica de pessoas bem-sucedidas. "Em outras palavras, eles estão aguentando e enfrentando os desafios e obstáculos que a maioria das pessoas escolhe evitar," disse.

