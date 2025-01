Ele deixou o kung fu para criar uma empresa que fatura R$ 150 milhões – e terá nova fábrica este ano

O que te faria mudar de carreira? No caso do capixaba Edson Borgo foi a oportunidade de ter uma melhor condição de vida e de impactar mais vidas com geração de emprego. Foi na Marechal Floriano, uma cidade pequena no interior do Espírito Santo, que Borgo foi criado e se desafiou em diferentes áreas profissionais. Com origem humilde, ele começou a vida profissional dando aulas de artes marciais para complementar sua renda, mas foi no empreendedorismo que ele encontrou a oportunidade de transformar sua vida, de sua família e a de muitas outras pessoas.

"Minha história começa em Marechal Floriano, mas eu me mudei jovem para Vitória para estudar e jogar futebol. Quando o futebol não deu certo, entrei nas artes marciais e comecei a lecionar aulas de Kung Fu e Kickboxing,” afirma Borgo.

Empreendendo do zero

O primeiro contato do lutador com o mundo dos negócios aconteceu em 1999, aos 34 anos, quando Borgo conheceu seu padrasto que o convidou para uma sociedade em Teixeira de Freitas, na Bahia.

“Fabricávamos produtos de cosméticos de forma artesanal na Bahia, que oferecia melhores condições fiscais para abrir uma empresa. Ganhei em seis meses o que eu ganharia em um mês dando aula naquela época. Decidi, então, investir no negócio”.

Após três meses de parceria, o padrasto de Edson deixa a sociedade e volta para o Espírito Santo. Sozinho em Teixeira de Freitas, enfrentando uma situação difícil financeiramente, já casado e com filho, Borgo precisou se adaptar rapidamente para sobreviver.

"Foi uma fase muito difícil. Peguei umas academias para dar aula, para sobreviver. Minha esposa estava terminando a faculdade de pedagogia, que ela transferiu de Vitória para Teixeira, e me incentivou: 'Olha, você precisa estudar'. Foi quando eu decidi fazer faculdade de Administração," diz o empresário que após essa primeira formação tomou gosto pelos estudos e chegou ao doutorado.

Quando tudo parou: a multa da vigilância sanitária

Em paralelo às aulas de kung fu, a empresa de cosmético continuava, mesmo que a passos lentos. Borgo começou a empreender de forma independente, mesmo com recursos extremamente limitados. No começo, ele comprou o mínimo necessário para começar sua produção de cosméticos.

"Quando esse meu padrasto voltou para Vitória, eu comprei uma panela, uma pá de madeira e um fogareiro, e comecei a fazer o produto na minha casa, como cremes para pele e cabelo," diz o empresário.

Ainda no começo da faculdade, Borgo não teve tempo para aprender sobre a regulamentação do setor de cosméticos e por isso chegou a receber multa da vigilância sanitária - que fechou o negócio que estava começando. "A vigilância sanitária me fez entender que eu precisava fazer as coisas de forma legal. Foi um aprendizado essencial," conta Borgo que logo depois formalizou a empresa.

Inovação e expansão global

A Ecosmetics nasceu oficialmente em 2002 e rapidamente conquistou o mercado com um produto inovador: a escova de chocolate. Essa inovação colocou a empresa em evidência e deu início a uma jornada de crescimento acelerado. Hoje, a Ecosméticos exporta para mais de 70 países, com destaque para Portugal, Arábia Saudita e Índia.

Com 120 funcionários diretos e mais de 3 mil empregos indiretos gerados pelos distribuidores no Brasil, a Ecosmetics também se destaca pela aposta em educação profissional. "Criamos uma academia em 2009 que já formou mais de 32 mil cabeleireiros, ensinando não só o uso dos produtos, mas também desenvolvendo a carreira desses profissionais," afirma Edson. Em 2018, a academia foi reconhecida pela Organização Mundial Coiffure como a melhor do mundo, uma conquista inédita fora da Ásia e Europa.

O próximo passo: nova fábrica

O grande destaque para 2025 é a inauguração de uma nova fábrica em Teixeira de Freitas, focada na produção de pó descolorante. Com tecnologia 100% italiana, fruto de uma parceria com a Deco re, uma fabricante global do segmento, a unidade deverá começar a operar em agosto, após um investimento de cerca de R$ 12 milhões.

"Seremos a primeira fábrica da Bahia a produzir pó descolorante, um produto de alta demanda e que exige tecnologia de ponta," afirma Borgo que reforça que a nova fábrica ficará no mesmo terreno que está a fábrica da Ecosmetics, em Teixeira de Freitas, na Bahia. "No início, serão contratados apenas 12 funcionários, por se tratar de um produto delicado e de uma estrutura quase 100% automatizada".

A previsão é que a fábrica comece a operar em agosto deste ano e atenda outras marcas, além da Ecosmetics, e exportações para a América do Sul, além do mercado brasileiro.

Lições de um empreendedor de sucesso

O segredo para ser um empreendedor de sucesso, segundo Borgo, se resume em três palavras: disciplina, reinvestimento e fé.

"Nunca gastei o dinheiro da empresa com minha vida pessoal. Vivi de forma humilde até juntar meu primeiro milhão. Além disso, o Kung Fu me ensinou a importância da disciplina, e minha fé em Deus transformou minha vida e meus negócios," afirma.

Não foi apenas Borgo que fez uma transição de carreira. Sua esposa, que estudava pedagogia na época que o negócio começava na Bahia, decidiu parar para estudar farmácia e ajudar o negócio da família a alavancar. Hoje, Borgo conta com ela e com a filha como braço direto do negócio.

Em 2024, a Ecosmetics fechou com um faturamento de R$ 150 milhões. Os planos ambiciosos de expansão não envolvem apenas a nova fábrica e parceria com a marca italiana, mas também investimentos na academia para a formação de novos profissionais de beleza. Neste ano, a academia da Ecosmetics terá parceria com Raphaël Perrier, um renomado cabeleireiro francês que possui uma das academias de cabeleireiros mais respeitadas da França.

"Essa parceria é uma aliança entre a nossa academia no Brasil e a da França. Os nossos alunos poderão estudar lá e sair com uma certificação reconhecida, o que agrega muito valor às suas carreiras," conta Borgo.

Para o empresário, o Brasil tem um potencial enorme e acredita que o caminho para o sucesso é investir nas pessoas e em si mesmo. “O segredo está na coragem de ousar e na dedicação constante. Com disciplina, fé e foco, é possível superar qualquer dificuldade e construir algo grandioso”.