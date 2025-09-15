Ele deixou carreira em banco de elite para comprar um negócio falido — hoje fatura US$ 21 milhões

Aos 30 anos, Neil Hershman é hoje o CEO e proprietário majoritário da 16 Handles, uma tradicional rede de iogurte congelado que, até pouco tempo atrás, era considerada um ativo em declínio.

Em 2024, a marca faturou US$ 20,6 milhões e já ultrapassou US$ 12,5 milhões em vendas apenas no primeiro semestre de 2025. Antes disso, Hershman trilhava um caminho promissor no mercado financeiro, atuando em gestão de ativos em Nova York.

Mas a percepção de estagnação na sua carreira e a identificação de uma oportunidade pouco explorada no setor de alimentação rápida o levaram a abandonar o mercado financeiro, aos 23 anos, para comprar sua primeira franquia da 16 Handles. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Aquisição estratégica: quando risco calculado vira oportunidade de crescimento

A aposta de Hershman não foi conservadora. Para adquirir sua primeira unidade, ele investiu praticamente todas as suas economias e contou com empréstimos de quase US$ 400 mil para financiar a operação.

Em poucos anos, ele se tornou o maior franqueado da rede, com seis lojas sob seu comando. Mas, ao analisar a operação global da empresa, identificou que a marca estava estagnada, mas com potencial de passar por uma revalorização.

Com esse diagnóstico, Hershman fez uma oferta para comprar a empresa inteira, utilizando como garantia as lojas que já possuía. O valor da transação não foi divulgado, mas o executivo afirma ser hoje o acionista controlador da rede.

Gestão financeira como alicerce da operação

A experiência de Hershman no setor financeiro foi fundamental para seu sucesso como empresário.

“Minha carreira em finanças realmente me ensinou a modelar riscos. Agora, no mercado de iogurte congelado, administro estoque de massa de biscoito. Ambos são mercados muito voláteis, mas um deles é muito mais divertido”, afirma Hershman.

Por trás da frase descontraída está uma estrutura de gestão financeira sólida, baseada em:

Alocação inteligente de capital , com investimentos direcionados à diferenciação de produto;

Avaliação de riscos com dados concretos , tanto na compra da franquia quanto na aquisição da rede;

Estratégia de pricing bem definida , com tíquete médio de US$ 8 a US$ 10 por cliente;

Modelo de expansão baseado em franquias , que reduz risco operacional e exige menor capital próprio.

Atualmente, a 16 Handles possui 40 lojas — com maioria na Costa Leste dos EUA — e está em negociação com 18 franqueados interessados em abrir novas unidades.

A importância de dominar as finanças corporativas

A história deste CEO mostra uma tendência nas finanças corporativas de usar conhecimento financeiro estratégico para transformar oportunidades em lucro.

A diferença entre ficar estagnado na carreira e construir seu próprio negócio está no domínio das ferramentas financeiras certas. Alocação de capital, avaliação de riscos e modelos de expansão escaláveis são as armas competitivas que separam quem sonha de quem executa.

