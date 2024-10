Ele criou um evento que percorreu 9.200 quilômetros para levar conhecimentos de RH Brasil afora

A contratação da pessoa errada para a vaga de trabalho custa muito caro às empresas brasileiras. Por ano, a conta gerada pela demissão de funcionários de baixo desempenho está na casa das centenas de bilhões de reais.

Ao mesmo tempo, contratar gente competente — e engajada — é um desafio constante. Não à toa, os departamentos de recursos humanos das empresas estão investindo pesado na formação de seus times para ganhar eficiência na busca por talentos. Uma prova bastante palpável é ver a profusão de eventos para esses profissionais.

No Brasil, um dos principais é o Conarh. Na edição de 50 anos, em agosto, o ar por ali tinha um quê de Woodstock. Em três dias, mais de 50.000 pessoas passaram pelos corredores do SP Expo, um dos maiores centros de exposições da América Latina, situado na capital paulista. O número é 40% acima do ano passado.

A fórmula repete uma tendência vista lá fora. Nos últimos anos, cidades turísticas ao redor do mundo, de Lisboa a Las Vegas, ganharam encontros com pelo menos 10.000 gestores de recursos humanos.

Uma iniciativa da Sólides, uma das principais empresas de tecnologia para os times de recursos humanos no Brasil, quer levar o mesmo tipo de conteúdo para longe dos grandes centros. Chamado Conectarh Brasil, o projeto que começou em 2023 virou um dos principais encontros itinerantes para quem cuida de recursos humanos e departamento pessoal.

Ao longo de 2024, o Conectarh passou por sete capitais brasileiras: São Paulo, Manaus, Maceió, Goiânia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. Nessa toada, foram mais de 9.200 quilômetros percorridos. Os encontros costumam reunir mais de 400 pessoas, normalmente líderes do RH de PMEs até então sem acesso a conteúdos de RH. Ao total, 1.700 profissionais assistiram a alguma palestra do evento.

"Ao longo dos últimos meses, conseguimos consolidá-lo como o maior evento regional de recursos humanos e departamento pessoal do país, democratizando ainda mais o acesso ao conhecimento e estimulando a interação e o networking dos profissionais da área", diz Rafael Kahane, diretor de marketing da Sólides.

"Nosso evento foi uma grande oportunidade para os profissionais da área de todo o país entenderem de forma clara o que há de mais inovador em termos de gestão de pessoas hoje e começarem a colocar em prática no dia a dia das suas empresas e negócios."

Quem é a Sólides

A Sólides foi fundada em 2015 pelos empreendedores mineiros Mônica Hauck e Ale Garcia.

Atualmente, a empresa é detentora do maior cheque já aportado por investidores em uma startup para o RH na América Latina. Em 2022, a Sólides recebeu 530 milhões de reais numa rodada liderada pelo fundo americano Warburg Pincus.

No mesmo ano, a empresa expandiu seu negócio com a compra do Tangerino, uma automação de processos de departamento pessoal.

Exatamente dois anos mais tarde, a Sólides assume o controle do braço de folha de pagamento digital da 2easy, outra empresa especializada na gestão de processos para recursos humanos.

Em setembro, comprou o RHGestor para atender também às demandas das médias empresas. Atualmente, tem mais de 30.000 clientes que, juntos, empregam mais de oito milhões de pessoas.