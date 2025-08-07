Ele construiu um império verde de US$ 80 milhões com vídeos gravados no quintal de casa

Durante seus anos universitários, Kevin Espiritu experimentou diversas áreas enquanto tentava descobrir o rumo profissional que queria dar ao seu diploma em economia empresarial. Ele explorou desde a música — tocando bateria — até fotografia, desenvolvimento de sites e marketing digital. Mas foi em uma antiga paixão que encontrou sua verdadeira vocação.

Em 2013, Espiritu criou um blog sobre jardinagem, sem grandes pretensões. O projeto, no entanto, evoluiu rapidamente e se transformou na Epic Gardening, uma empresa de educação e comércio voltada ao cultivo doméstico, que atingiu impressionantes 80 milhões de dólares em receita anual em 2024.

Raízes na criação de conteúdo

Na época em que o cenário da criação de conteúdo digital ainda era incipiente, Espiritu percebeu o poder de se especializar em um nicho.

Ao invés de tentar vender diretamente, os conteúdos da Epic Gardening tinham como foco o ensino. E essa proposta encontrou terreno fértil na plataforma: o YouTube é um dos maiores mecanismos de busca do mundo e oferece uma excelente experiência para quem prefere aprender vendo e ouvindo.

Espiritu então se consolidou como uma das maiores autoridades em jardinagem na internet. Seus vídeos — embora filmados em casa — destacavam-se pela qualidade visual, boa edição e roteiros bem estruturados, o que conquistou uma base fiel de seguidores.

Do quintal ao comércio milionário

O sucesso do canal gerou perguntas recorrentes de seguidores sobre os materiais que Espiritu utilizava. A resposta a essa demanda veio com o lançamento de sua primeira linha de produtos: camas elevadas para cultivo.

Esse foi apenas o início. A Epic Gardening expandiu seu portfólio para incluir bandejas de plantio, sacos de cultivo e duas linhas de sementes.

“Estamos construindo um universo”, explica Espiritu, a Inc. Magazine. “Ele existe na loja, quando você compra nossos produtos, mas também nos vídeos, artigos e podcasts — na nossa linguagem, aparência e sentimento.”

Enquanto muitas marcas dependem fortemente de anúncios pagos para alcançar o público, a Epic Gardening segue na contramão. Sua abordagem centrada na comunidade e na entrega de valor genuíno criou algo raro: conteúdos que as pessoas realmente desejam consumir e uma marca que seus clientes indicam com entusiasmo.

