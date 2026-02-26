Ele acumulou US$ 1 milhão — e descobriu que tempo vale mais que aposentadoria

A ideia de parar de trabalhar aos 40 anos sempre soou como o troféu máximo da independência financeira. Mas Andy Hill, empresário de 44 anos, milionário e coach financeiro, diz que essa não é a solução certa.

Depois de acumular mais de US$ 1 milhão em patrimônio com a esposa, Hill decidiu que o objetivo não era se aposentar o mais rápido possível, mas conquistar sua liberdade de tempo.

A estratégia que ele adotou — conhecida como Coast FIRE — parte de um princípio simples de investir o suficiente para garantir o futuro e, a partir daí, usar o dinheiro para viver melhor agora. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Do ‘aposentar cedo’ ao ‘trabalhar com intenção’

No início da jornada, Hill mergulhou no movimento FIRE (Financial Independence, Retire Early), que defende economizar agressivamente para deixar o emprego o quanto antes.

O resultado foi tensão dentro de casa. A obsessão por cortar gastos e acelerar a aposentadoria levou o casal à terapia.

A virada veio quando Hill, em vez de parar de trabalhar, decidiu redesenhar a forma de fazer a função. Hoje, ele afirma que não precisa mais aportar dinheiro para aposentadoria no longo prazo e que o patrimônio segue crescendo sozinho, permitindo escolhas diferentes.

O conceito de ‘liberdade de tempo’

Para Hill, liberdade de tempo significa ter autonomia para decidir:

Trabalhar menos horas

Mudar de carreira

Priorizar família

Investir em saúde e interesses pessoais

No ano em que deixou a carreira corporativa, ele ganhava cerca de US$ 180 mil anuais trabalhando 40 a 50 horas por semana. Hoje, paga a si mesmo cerca de US$ 100 mil por ano, trabalhando entre 20 e 25 horas semanais.

Antes dos números, vêm os sonhos

Um ponto central da filosofia de Hill é que o planejamento financeiro deve começar pelos sonhos — não pelas planilhas. Ele incentiva casais a responderem perguntas como:

Se eu recebesse US$ 5 milhões amanhã, o que eu pararia de fazer imediatamente?

Quais preocupações constantes poderiam ser eliminadas com dinheiro bem direcionado?

A partir dessas respostas, definem-se prioridades: quitar a casa, criar um fundo de viagens, reduzir jornada, mudar de carreira.

