Ele acumulou US$ 1 milhão — e descobriu que tempo vale mais que aposentadoria

(Ourvibes Studio/Getty Images)
Redatora
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 05h00.
A ideia de parar de trabalhar aos 40 anos sempre soou como o troféu máximo da independência financeira. Mas Andy Hill, empresário de 44 anos, milionário e coach financeiro, diz que essa não é a solução certa.
Depois de acumular mais de US$ 1 milhão em patrimônio com a esposa, Hill decidiu que o objetivo não era se aposentar o mais rápido possível, mas conquistar sua liberdade de tempo.
A estratégia que ele adotou — conhecida como Coast FIRE — parte de um princípio simples de investir o suficiente para garantir o futuro e, a partir daí, usar o dinheiro para viver melhor agora. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
COMO LIDERAR UMA EMPRESA GLOBAL: aprenda os princípios de liderança de quem comandou a maior cervejaria do mundo. Inscreva-se gratuitamente na masterclass com Carlos Brito
No início da jornada, Hill mergulhou no movimento FIRE (Financial Independence, Retire Early), que defende economizar agressivamente para deixar o emprego o quanto antes.
O resultado foi tensão dentro de casa. A obsessão por cortar gastos e acelerar a aposentadoria levou o casal à terapia.
A virada veio quando Hill, em vez de parar de trabalhar, decidiu redesenhar a forma de fazer a função. Hoje, ele afirma que não precisa mais aportar dinheiro para aposentadoria no longo prazo e que o patrimônio segue crescendo sozinho, permitindo escolhas diferentes.
Para Hill, liberdade de tempo significa ter autonomia para decidir:
No ano em que deixou a carreira corporativa, ele ganhava cerca de US$ 180 mil anuais trabalhando 40 a 50 horas por semana. Hoje, paga a si mesmo cerca de US$ 100 mil por ano, trabalhando entre 20 e 25 horas semanais.
Um ponto central da filosofia de Hill é que o planejamento financeiro deve começar pelos sonhos — não pelas planilhas. Ele incentiva casais a responderem perguntas como:
O QUE UM CEO GLOBAL APRENDEU EM 16 ANOS NO TOPO: transforme sua visão de liderança com a masterclass gratuita de Carlos Brito. Inscreva-se
A partir dessas respostas, definem-se prioridades: quitar a casa, criar um fundo de viagens, reduzir jornada, mudar de carreira.
O Na Prática convida você a dar o próximo passo na sua trajetória de liderança.
Na masterclass gratuita com Carlos Brito, ex-CEO da AB InBev e atual CEO do Belron Group, você vai aprender como desenvolver equipes de alta performance, tomar decisões estratégicas e construir uma liderança que permanece no tempo.
Ao se inscrever, você terá acesso a:
As inscrições são gratuitas. CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA