Quando Ashley Couto decidiu mudar o próprio horário de trabalho para se alinhar ao fuso horário europeu, seu objetivo era apenas colaborar melhor com os colegas da empresa onde atua como chefe de serviços profissionais.

A decisão, no entanto, acabou abrindo caminho para uma virada de chave profissional. Ela não só foi promovida, como também expandiu seu negócio paralelo, que hoje fatura mais de US$ 100 mil por ano.

Ashley trabalha remotamente para uma empresa europeia de tecnologia voltada à economia dos criadores, mas foi sua decisão estratégica de iniciar o expediente às 5h da manhã (horário do leste dos EUA) que redefiniu sua trajetória.

Com o fim do expediente principal por volta das 14h, ela passou a ter tempo, energia e clareza para tocar sua operação paralela, uma consultoria de carreira e serviços de inteligência artificial fracionada para executivos de alto nível. As informações foram retiradas do Business Insider.

Uma escolha estratégica para se destacar e ser promovida

Ashley assumiu seu novo cargo em janeiro, com uma equipe baseada majoritariamente na Europa.

Em vez de manter o horário tradicional das 9h às 17h (horário do leste), optou por antecipar o início do expediente em quatro horas, o que permitiu maior integração com os líderes da companhia. A mudança teve impacto direto em sua performance e visibilidade.

Poucos meses depois, em agosto, ela foi promovida a chefe de serviços profissionais (PLUS), assumindo a liderança de quatro times, três deles sediados na Europa.

“Trabalhar das 5h às 14h foi a melhor decisão da minha carreira. Antes, eu gastava as manhãs rolando o feed ou entrando no trabalho devagar. Agora, às 9h30, quando temos a reunião diária da equipe, já resolvi problemas, organizei agendas e avancei em tarefas estratégicas”, afirma.

Esse tipo de antecipação e preparo tem valor direto em ambientes de finanças corporativas, onde a previsibilidade de fluxo, a capacidade de antecipar riscos e o gerenciamento eficaz de tempo podem definir o sucesso de uma operação.

Gestão eficiente e produtividade com foco em múltiplas fontes de receita

Com o expediente principal encerrando no início da tarde, Ashley dedica entre 14h e 18h ao seu segundo negócio, um braço de consultoria estratégica e coaching de carreira.

A empresa presta serviços de mentoria para executivos, reestruturação de perfis no LinkedIn, preparação para entrevistas e posicionamento para promoções.

Em paralelo, ela também atua com acordos de marca no LinkedIn e escreve para veículos especializados.

Ao todo, a operação rende mais de US$ 100 mil por ano, segundo Ashley. Antes da mudança de horário, ela precisava trabalhar à noite e nos fins de semana para manter essa fonte de renda, agora, sua rotina é mais leve, suas entregas são melhores e suas noites estão livres.

Esse movimento de diversificação de receitas é cada vez mais comum em altos executivos e profissionais de finanças.

Ele exige uma capacidade refinada de organização, análise de mercado, precificação e segmentação de clientes, todas as habilidades que também se aplicam diretamente à gestão financeira de qualquer empresa.

