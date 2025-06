Ela teve a ideia de criar um planner digital – e hoje fatura US$ 3,5 milhões ao ano

Durante o chá de bebê da filha, em 2017, Katy Allen teve uma ideia que mudaria sua trajetória profissional. Na época, liderava uma equipe de 2 mil pessoas em uma papelaria já consolidada no mercado.

Mas ao refletir sobre os produtos que vendia, ela visualizou uma oportunidade: criar um planner digital que unisse o charme e a lógica do papel à praticidade de uma interface moderna.

O resultado foi o Artful Agenda, um aplicativo de planejamento digital com visual inspirado em cadernos físicos, mas com funcionalidades adaptadas ao mundo conectado. Hoje, aos 38 anos, Allen comanda um negócio com receita bruta anual de US$ 3,5 milhões.

Ouvir o público desde o início foi parte da estratégia

Antes mesmo de desenvolver o aplicativo, Katy se conectou a designers de interface e desenvolvedores especializados. A primeira iniciativa prática foi criar um grupo fechado no Facebook com potenciais usuários, onde compartilhou esboços e protótipos do produto. O objetivo era claro: testar ideias, validar funcionalidades e ouvir feedbacks diretamente do público-alvo.

“Com o grupo de testadores do Facebook, consegui monetizar logo no início — ganhava US$ 1.000 a US$ 2.000 por mês, mas ainda não tinha lucro por conta dos custos de suporte técnico”, afirmou em entrevista à Entrepreneur Magazine. “Só me tornei lucrativa após seis meses de anúncios.”

Marketing como motor de tração

Desde os primeiros passos do Artful Agenda, Allen entendeu que não bastava ter um bom produto. Seria necessário investir em marketing com consistência.

Ela apostou em anúncios pagos nas redes sociais, especialmente no próprio Facebook, onde havia construído uma base de seguidores engajados.

“Ter um app excelente não basta — sem um orçamento expressivo de marketing, o negócio dificilmente decola”, disse.

Ao combinar produto validado, escuta ativa do cliente e comunicação eficiente, Allen construiu uma marca com identidade clara e resultados consistentes.

O sucesso do Artful Agenda não foi apenas técnico ou operacional. Foi resultado direto de decisões inteligentes sobre posicionamento, relacionamento com a audiência e presença digital.

