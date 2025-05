Esta é a nova IA do LinkedIn: será que, pela primeira vez, procurar emprego não será um fardo?

Durante décadas, a busca por emprego foi um processo técnico, cansativo e, para muitos, frustrante. Mas esse cenário começou a mudar com o lançamento da nova ferramenta de busca de empregos com inteligência artificial no LinkedIn.

A gigante das redes profissionais anunciou a funcionalidade com tecnologia de IA nesta quarta-feira, 7, prometendo uma transformação na forma como usuários procuram oportunidades na plataforma.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Segundo a empresa, mais de 50% dos candidatos perdem boas oportunidades por não saberem como configurar os filtros adequados, enquanto dois terços têm dificuldade para saber quais cargos devem buscar. A nova IA promete resolver isso.

"Nossa nova busca de empregos com tecnologia de IA inverte o roteiro: agora você pode simplesmente expressar o que deseja com suas próprias palavras" Tomer Cohen, diretor de produtos do LinkedIn

A mudança não é apenas uma evolução tecnológica. Para especialistas, a novidade representa uma reconfiguração de como os profissionais acessam o mercado de trabalho.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Ela testou a ferramenta com exclusividade

A repórter do Business Insider Ana Altchek, que testou a funcionalidade durante um evento do LinkedIn, destaca que gostaria de ter tido acesso a esse recurso ao sair da faculdade. A ferramenta eliminou a sensação de "adivinhação" e colocou o controle da busca nas mãos do usuário. Vagas encontradas com a nova busca tinham, inclusive, um número significativamente menor de candidatos — o que as tornava mais acessíveis.

Ao digitar “quero trabalhar com jornalismo, mas não tenho experiência formal em escrita”, Ana recebeu sugestões compatíveis com o início de carreira, em áreas de conteúdo e redação. O sistema apresentou resultados com menos de 100 candidatos em média — um contraste com os anúncios massivamente concorridos que costumava ver.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado clicando aqui

Esse tipo de inteligência contextual representa uma evolução significativa não apenas para quem está em busca de um emprego, mas também para empresas que desejam atrair talentos mais alinhados com seus valores e desafios.

Aqui está a capacitação ideal para futuros profissionais de IA

De olho em quem deseja ingressar no mercado de IA, a EXAME apresenta uma nova edição do Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão assinado pela EXAME, para incluir no currículo.

Principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referência no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO SOBRE IA