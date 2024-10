Ela tem 92 anos e se tornou uma das mulheres mais ricas dos EUA – fortuna vale US$ 700 mi

Aos 51 anos, Joan Payden decidiu mudar sua vida radicalmente. Deixou para trás um emprego confortável, esvaziou sua aposentadoria e fundou a Payden & Rygel. Hoje, essa empresa administra impressionantes US$ 161 bilhões em ativos. Parece uma história de sucesso pronta, mas não foi bem assim.

Formada em matemática e física, Joan começou sua carreira como engenheira numa época em que poucas mulheres ocupavam esse espaço. No entanto, uma demissão inesperada a levou a reconsiderar seus planos. Em 1983, sentindo-se estagnada, Joan tomou a decisão ousada de fundar sua própria empresa.

Junto com Sandra Rygel, a Payden & Rygel foi criada. Joan temia não conseguir clientes, mas rapidamente superou essa preocupação. A empresa cresceu de forma vertiginosa e se tornou uma das maiores gestoras de ativos dos EUA.

Liderança e sucesso: um legado incrível

Aos 92 anos, Joan continua no comando de sua empresa, acumulando uma fortuna de US$ 700 milhões, segundo uma matéria da CNBC. Sua jornada é a prova de que o risco de não agir muitas vezes é maior do que o risco de agir.

O sucesso de Joan Payden nos ensina uma lição crucial: o domínio das finanças é fundamental para qualquer profissional, independente de cargo ou setor.

Isso porque saber gerenciar orçamentos, investimentos e riscos foi o que diferenciou Joan daqueles que ficaram para trás. Segundo especialistas, quem domina finanças tem o poder de transformar não só uma carreira, mas também o rumo de um negócio. Por isso, essa é mais do que uma habilidade técnica – é a chave para o sucesso em qualquer setor.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.