Ela pediu demissão de um emprego ótimo - e usou este 'truque' de 19 segundos para abrir um negócio

Lisa Sun trocou a consultoria por um negócio de impacto e agora ensina respiração para inspirar líderes

Lisa Sun, fundadora e CEO da Gravitas (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14h51.

Quando Lisa Sun decidiu deixar seu cargo na consultoria McKinsey, onde atuou por 11 anos, ela apostou tudo na ideia de transformar a autoconfiança em um negócio.

Fundadora e CEO da Gravitas, marca nova-iorquina de moda com propósito, ela canalizou suas economias e a motivação de sua mãe para criar uma empresa voltada a empoderar pessoas por meio das roupas — e, agora, também por meio da respiração. As informações foram retiradas de Business Insider.

Técnica 7-5-7: respiração como ferramenta de liderança

Sun não apenas vende roupas com mensagens de autoestima e presença.

Ela tornou-se referência em palestras motivacionais e, em todas as suas apresentações, pratica e ensina uma técnica de apenas 19 segundos que mudou completamente sua forma de comunicar, liderar e inspirar.

Chamada de 7-5-7, a técnica foi inspirada em práticas de ioga e popularizada pelo médico Andrew Weil.

A sequência consiste em inspirar por sete segundos, segurar por cinco, e expirar por sete — duas vezes.

A primeira respiração, explica Sun, é para liberar a negatividade. A segunda, para trazer à tona um momento de orgulho.

“A primeira vez que você faz isso, pense em algo negativo do seu dia e expire junto com esse pensamento. Na segunda rodada, relembre algo que te orgulha profundamente — pessoal ou profissionalmente — e expire sentindo essa força”, relata.

Para ela, esse simples exercício funciona como um gatilho para acessar o estado mental de liderança e performance.

