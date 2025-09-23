Ela ganha mais de US$ 100 mil por ano em um emprego que começou por acidente: 'É inimaginável'

Allison Harbin nunca planejou trabalhar com inteligência artificial. Doutora em História da Arte pela Universidade Rutgers, ela passou grande parte de sua carreira no meio acadêmico, com a intenção de se tornar professora.

No entanto, em 2023, foi recrutada para atuar no projeto Gemini, chatbot de IA generativa do Google, onde ajudou a projetar e refinar as respostas do mecanismo de busca.

O contrato durou seis meses, mas foi o suficiente para mudar o rumo de sua trajetória profissional. Desde então, Harbin tem trabalhado na área de engenharia de prompts, que descreve como “igualmente desafiadora, emocionante e gratificante”. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Nova onda

Harbin faz parte de uma nova onda de engenheiros de prompts que não possuem formação tradicional em tecnologia ou ciência da computação. Profissionais de diversas áreas, como marketing e direito, estão se qualificando para essa função, que é essencial no desenvolvimento da IA.

Engenheiros de prompts são responsáveis por criar comandos precisos que orientam modelos como ChatGPT, Gemini e Microsoft Copilot a fornecer respostas mais relevantes e coerentes. Com a crescente presença da IA em diferentes setores, a demanda por esses especialistas tem disparado, com salários podendo chegar a US$ 300 mil anuais (isso dá mais de R$1,5 milhões de reais por ano).

Tendência pode ser passageira

Apesar do entusiasmo do mercado, alguns economistas alertam que essa alta demanda pode ser passageira.

Outros especialistas acreditam que a engenharia de prompts pode deixar de ser um cargo específico e se tornar uma habilidade essencial para profissionais de diversas áreas.

Harbin, porém, aposta na permanência da IA e continua a investir nessa carreira. Atualmente, aos 38 anos, trabalha remotamente como analista de IA e engenheira de prompts em uma empresa de tecnologia na área da saúde. Seu salário ultrapassa US$ 100 mil anuais.

Seu trabalho diário envolve interagir com modelos de IA, como os desenvolvidos pela OpenAI, para aprimorar a clareza e a precisão das respostas geradas.

Além disso, ensina outros profissionais a utilizarem ferramentas de IA generativa para otimizar suas tarefas. Mesmo sem formação técnica, Harbin encontrou maneiras de preencher as lacunas de conhecimento, recorrendo a cursos online, que são acessíveis a qualquer um.

Aprenda a usar IA do zero

