Ela fez US$ 20 milhões antes dos 30 anos – mas antes precisou pedir dinheiro emprestado para avó

Em 2003, Kim Perell viu seu saldo bancário crescer tanto que o número de dígitos já não cabia no recibo do caixa eletrônico. Ela tinha acabado de vender sua empresa por cerca de US$ 20 milhões, aos 30 anos.

O marco foi simbólico para quem havia crescido num ambiente de instabilidade financeira e só descobriu o empreendedorismo depois de perder o emprego. As informações foram retiradas do Business Insider.

Infância marcada por instabilidade financeira

Nascida em Oregon, nos Estados Unidos, Perell cresceu em uma casa onde os jantares em família quase sempre terminavam em conversas sobre os problemas dos negócios dos pais.

A instabilidade era real: havia meses em que a família não sabia se conseguiria pagar o aquecimento no inverno.

O pai, também empreendedor, compartilhava abertamente os desafios da profissão. Segundo ela, isso acabou, sem querer, a preparando para lidar com fracassos futuros, habilidade essencial para qualquer profissional da nova economia.

A demissão que mudou tudo

Mesmo com esse histórico, Kim não queria ser empreendedora. Buscava estabilidade, salário fixo, previsibilidade. Conseguiu um emprego “seguro” após se formar, mas a empresa faliu apenas dois anos depois.

Sem emprego, sem renda e com dívidas, ela aprendeu a lição mais dura: nem mesmo o caminho corporativo tradicional garante segurança. “Se nada é garantido, a melhor aposta que você pode fazer é em você mesmo”, declarou.

Um empréstimo da avó e uma ideia na cozinha

Kim Perell pediu um empréstimo de US$ 10 mil à avó, que, segundo ela, nem sabia o que era internet. Com esse valor, fundou uma agência de publicidade digital na mesa da cozinha de casa.

Como muitos empresários iniciantes, tentou tocar tudo sozinha. O desejo de se provar, somado ao histórico de competitividade com sua irmã gêmea, a fez adotar uma postura de “lobo solitário”. Um erro que reconhece: só quando contratou ajuda pôde escalar o negócio de fato.

Com a empresa em plena expansão, aos 30 anos, Perell vendeu o negócio por US$ 20 milhões, em dinheiro e ações. “Meu saldo bancário tinha tantos dígitos que não couberam no recibo do caixa eletrônico”, relembra.

Fracasso faz parte da educação financeira

Atualmente com 48 anos, Kim Perell é investidora, mentora e empresária. Compartilha com clientes e mentorados não só suas vitórias, mas também os fracassos que, segundo ela, foram determinantes para cada avanço.

“Se o fracasso não for normalizado, as pessoas ficam paralisadas pelo medo”, afirma. Ao transformar erros em aprendizado, ela acredita estar contribuindo para formar profissionais mais adaptáveis, corajosos e estratégicos, competências cada vez mais valorizadas no mundo corporativo.

Hoje, com quatro filhos, Kim faz questão de aplicar em casa o que aprendeu no mundo dos negócios: estimular o risco, a experimentação e a tolerância ao erro. “Quero que meus filhos fiquem confortáveis com o risco. Que cometam erros, pensem grande e falhem de vez em quando. É assim que se cresce.”

