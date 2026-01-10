Ela enfrentou um problema em casa — e criou um negócio de US$ 10 milhões

Um dia quente em agosto de 2012, uma cadela doente e uma ida frustrada ao supermercado acenderam uma faísca empreendedora que resultaria, anos depois, em um negócio de US$ 10 milhões por ano.

Kyla Sternlieb, 52 anos, de Williston, Vermont, transformou um problema comum — a dificuldade de alimentar pets doentes com dietas especiais — em uma marca referência em bem-estar animal nos Estados Unidos. Assim nasceu a Under the Weather.

Enquanto mantinha seu trabalho principal como sócia de uma consultoria de captação de recursos para ONGs, Kyla começou a investir seu tempo livre em pesquisas de mercado, visitas a feiras e análise da concorrência.

A dedicação meticulosa e o olhar atento para as demandas não atendidas do setor de pet care permitiram que ela validasse a viabilidade da sua ideia.

A empresa foi oficialmente lançada em 2016 e, desde então, cresce com constância — mantendo um fluxo de receita mensal sustentável e reinvestindo cada centavo no próprio negócio. As informações foram retiradas do site Entrepreneur.

Finanças e escalabilidade: o centro das decisões estratégicas

Para o público de Finanças Corporativas, a trajetória de Kyla Sternlieb oferece insights preciosos sobre gestão de custos, planejamento de crescimento e reinvestimento como motor de expansão.

Desde o início, ela tomou decisões conscientes sobre gastos iniciais — como viagens a feiras e contratação de advogados para garantir a marca — mas manteve os custos sob controle.

A escolha por fabricantes que permitissem pedidos pequenos no início foi estratégica para evitar desperdícios e validar o produto com baixo risco financeiro.

Um dos principais aprendizados veio com a operação logística. Kyla alerta para a importância de prever o crescimento na escolha do espaço físico: “Se o seu negócio for bem-sucedido, você vai superar seu espaço todos os anos — e mudar é extremamente disruptivo”, afirma.

Além disso, o portfólio da empresa se expandiu de forma planejada. A fundadora aprendeu que grandes redes e distribuidores só firmam parcerias com marcas que oferecem linhas completas de produtos.

Hoje, a Under the Weather atua com dietas brandas, suplementos em pó, géis e mastigáveis para cães e gatos — o que demanda estrutura financeira robusta para P&D, marketing e distribuição.

Reinvestimento como filosofia de crescimento

O reinvestimento contínuo da receita é um ponto central da operação. Desde o primeiro dólar recebido, nenhum lucro foi retirado.

Tudo foi aplicado novamente na empresa, sustentando o crescimento constante e preparando a operação para os desafios de escala — como contratação de equipe, aumento de estoque e melhorias logísticas.

A empresa também enfrentou impactos de fatores macroeconômicos — desde pandemias até guerras internacionais.

Problemas como escassez de carne, óleo de girassol e abóbora afetaram diretamente a produção. Kyla, no entanto, responde com um modelo financeiro adaptável, baseado em monitoramento econômico e controle de estoque.

A escalabilidade exigiu novas estratégias, como o cuidado com tarifas de importação, revisão de embalagens e atenção redobrada às taxas da Amazon, que variam conforme peso e dimensões — aspectos que influenciam diretamente as margens de lucro.

O papel da rede de apoio no crescimento

Embora o investimento em infraestrutura tenha sido essencial, Kyla destaca que o maior diferencial foram as conexões feitas com outros empreendedores. “Nada é mais importante do que se cercar de pessoas que já estiveram lá”, afirma.

Em uma cidade pequena como Burlington, cercada por marcas consolidadas, ela teve acesso a talentos que mais tarde foram contratados para fortalecer sua equipe.

Essa visão colaborativa reforça um aspecto importante para empresas em crescimento: a capacidade de aprender com a experiência de outros e transformar conhecimento em vantagem competitiva. No universo das finanças corporativas, isso se traduz em inteligência estratégica — uma habilidade indispensável para quem deseja tomar decisões mais rápidas, com menor margem de erro e maior potencial de retorno.

