Essa magnata da IA derrubou a Intel. Agora, ela tem um novo milagre para realizar

Lisa Su tem um novo desafio em mãos: tornar sua empresa uma verdadeira concorrente da Nvidia no setor de inteligência artificial.

Sob a liderança de Su, a AMD, uma empresa americana fabricante de processadores e placas de vídeo, já mostrou ser capaz de derrotar gigantes. A empresa, que em 2014 estava à beira da falência, conseguiu se reerguer e, recentemente, ultrapassou a Intel em participação de mercado no setor de data centers.

Com um crescimento de 14% na receita e um aumento de 22% nos lucros brutos em 2024, segundo informações do Business Insider, a empresa provou sua resiliência.

No entanto, os acionistas não deixaram Su esquecer que há uma batalha ainda maior pela frente: competir com a Nvidia, que domina cerca de 90% do mercado de chips de IA.

Enquanto a AMD crescia, a Nvidia consolidava seu reinado no setor de inteligência artificial.

Sob o comando de Jensen Huang, primo distante de Lisa Su, a empresa se destacou ao criar um ecossistema de software robusto, com o CUDA se tornando o padrão da indústria. Para enfrentar esse domínio, Su aposta em uma abordagem focada no código aberto e na melhoria do suporte para treinamento de modelos de IA.

A CEO da AMD Lisa Su, segura o novo chip de 6nn da linha 6000 (Foto/Divulgação)

O futuro da AMD na corrida pela IA

Lisa Su já provou que sabe transformar desafios em oportunidades. A reestruturação da AMD ao longo da última década mostra que a executiva não teme grandes apostas e está disposta a jogar no longo prazo.

"Este é um arco de 10 anos. Não vamos pensar nisso como o que vai acontecer no próximo trimestre" Lisa Su, CEO da AMD, empresa americana fabricante de processadores e placas de vídeo

A batalha contra a Nvidia será uma das mais difíceis que a AMD já enfrentou. No entanto, se há algo que o histórico de Lisa Su demonstra, é que ela não se contentará com a segunda posição. Para a AMD, o caminho para o sucesso na IA passa pelo aprimoramento do software, e a empresa está disposta a investir o necessário para disputar esse mercado bilionário.

