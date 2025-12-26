Ela começou com uma máquina de costura barata — hoje fatura mais de US$ 100 mil por ano

Uma máquina de costura simples sobre uma mesa de TV dobrável e a rotina exaustiva de noites e madrugadas costurando cachecóis em um pequeno apartamento em Nova York.

Assim começou a trajetória de Olivia Cleary no mundo dos negócios. O que antes era apenas uma tentativa de renda extra se transformou em uma marca de luxo consolidada, atingindo seis dígitos em receita anual, segundo a CNBC Make It.

Cleary, formada em Arquitetura pela Universidade da Virgínia, sempre teve um olhar criativo e o desejo de empreender. Em 2022, enquanto trabalhava em tempo integral como designer arquitetônica, começou a vender lenços de poliéster com estampas inspiradas em marcos arquitetônicos.

O sucesso foi imediato, impulsionado pelo poder das redes sociais, especialmente o TikTok, onde seus vídeos viralizaram e atraíram clientes de todo o país.

Crescimento acelerado e estratégia de luxo

O crescimento do The Clearly Collective foi acelerado pela estratégia financeira da empreendedora.

Com o aumento da demanda, Cleary reinvestiu os lucros iniciais para melhorar a qualidade do produto. Optou por tecidos de seda e produção refinada, elevando o preço de seus lenços de US$ 45 para US$ 135. A valorização da marca e a sofisticação do produto abriram portas para parcerias com grandes empresas, como St. Regis Hotels, McLaren Automotive e Bacardi.

Foco total no negócio

Ao mesmo tempo, a empreendedora buscou capacitação para garantir a sustentabilidade do negócio.

Cleary participou de uma incubadora de startups na Universidade da Virgínia e, em abril de 2023, tomou a decisão estratégica de deixar seu emprego para focar integralmente na sua empresa.

A aposta deu certo: contratos corporativos agora representam cerca de 65% da receita da marca, impulsionando o crescimento do The Clearly Collective.

O impacto da gestão financeira

A trajetória de Cleary é um exemplo do impacto da gestão financeira inteligente no sucesso de um negócio. Seu planejamento estratégico incluiu:

Alocação eficiente de recursos

Precificação adequada para sustentar a lucratividade

Uso das redes sociais para reduzir custos e ampliar alcance

Além disso, sua capacidade de utilizar redes sociais como ferramenta de marketing reduziu custos iniciais e maximizou o alcance da marca, fatores essenciais para a consolidação do empreendimento.

A história da empreendedora mostra que visão estratégica e gestão financeira sólida podem transformar um simples hobby em um negócio milionário. O The Clearly Collective não apenas se tornou uma marca de luxo, mas também consolidou Cleary como uma empresária de destaque no setor.

