Ela assumiu uma empresa que estava definhando – mas agora vale US$ 205 bilhões: 'Tudo leva tempo'

A Advanced Micro Devices (AMD) é uma gigante no mercado de semicondutores, avaliada hoje em US$ 205 bilhões. Mas nem sempre foi assim. Quando Lisa Su assumiu o cargo de CEO, em 2014, a companhia enfrentava um colapso. As ações estavam em queda livre, valendo pouco mais de US$ 3 cada, e 25% da força de trabalho havia sido cortada.

Hoje, além de comandar uma das principais fabricantes de chips do mundo, Su é reconhecida como uma das líderes mais influentes do setor. Eleita CEO do Ano pela revista Time em 2024, sua fortuna pessoal já ultrapassa US$ 1,3 bilhão, de acordo com a Forbes.

Mas o que explica essa reviravolta? Entre os diversos fatores que impulsionaram a recuperação da AMD, destaca-se um conjunto de habilidades que transcendem o setor de tecnologia: o domínio de estratégias financeiras.

Os segredos da CEO do ano

Um dos elementos centrais na recuperação da AMD foi a habilidade de Su de combinar visão tecnológica com uma profunda compreensão dos aspectos financeiros da empresa. Desde a renegociação de dívidas até o redirecionamento de recursos para áreas de maior potencial de crescimento, como chips para data centers e jogos, Su utilizou princípios financeiros sólidos para orientar a tomada de decisões.

Essa jornada ilustra uma verdade incontornável: em qualquer setor, compreender e aplicar conceitos financeiros é uma habilidade indispensável para quem busca liderar e transformar organizações. Não se trata apenas de números, mas de interpretar cenários, avaliar riscos e direcionar investimentos com precisão.

Lisa Su mostrou que, mesmo em uma área altamente técnica como a tecnologia de semicondutores, habilidades financeiras podem ser tão importantes quanto expertise no produto. Para profissionais de qualquer segmento, a lição é clara: desenvolver essa competência não é opcional, mas essencial para navegar em um mercado cada vez mais complexo e dinâmico.

"Não acredito que líderes nascem. Acredito que líderes são treinados" Lisa Su, CEO da Advanced Micro Devices (AMD)

O sucesso da AMD sob a liderança de Lisa Su prova que, para transformar desafios em vitórias, é preciso não apenas visão estratégica, mas também a capacidade de tomar decisões embasadas, com os números no centro do planejamento.

Mas como desenvolver essa habilidade?

