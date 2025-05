Ela analisou mais de 1.000 currículos e descobriu os 3 maiores erros que os candidatos cometem

Atualizar o currículo é uma das tarefas mais temidas por quem busca uma recolocação no mercado. Ainda assim, o documento continua sendo a principal ferramenta usada por recrutadores e gerentes de contratação. Jeannie Kim sabe bem disso.

A executiva contratou dezenas de pessoas e analisou mais de mil currículos ao longo de sua carreira. Isso permitiu que ela identificasse padrões recorrentes de erros que prejudicam profissionais qualificados. Veja quais são.

O s 3 maiores erros no currículo

Currículo sem as palavras certas

Muitos processos seletivos atualmente utilizam sistemas de rastreamento de candidatos (ATS), que contam com algoritmos de inteligência artificial para fazer a triagem inicial. Esses sistemas escaneiam os currículos em busca de palavras-chave, competências específicas e alinhamento com a descrição da vaga.

Ou seja, um currículo que não inclui os termos certos pode ser descartado automaticamente — mesmo que o profissional seja altamente qualificado.

Não indicar os resultados

Outro erro frequente é listar apenas as responsabilidades do cargo, sem indicar resultados. Em um mercado guiado por dados e performance, especialmente nos níveis mais altos de recrutamento, mostrar impacto é mais valorizado do que descrever tarefas.

Kim sugere três formas de fazer isso:

Com dados concretos: “Escrevi 45 textos para a Black Friday, contribuindo para a maior receita da história da empresa no evento”.

Com base nos critérios de avaliação interna: “Gerenciei até 10 iniciativas multifuncionais por mês, garantindo a entrega pontual aos clientes.”

Com reconhecimento qualitativo: “Reconhecido como um importante impulsionador da cultura e líder influente, com pontuações de engajamento da equipe entre as mais altas da empresa.”

Muita informação sem necessidade

Kim também alerta para o excesso de conteúdo: um currículo não deve ser um relatório exaustivo da carreira, mas sim uma seleção dos destaques mais relevantes. Profissionais com menos de cinco anos de experiência devem manter o currículo em uma página; quem tem mais pode usar duas, no máximo.

Currículos longos não apenas afastam recrutadores, como dificultam a leitura dos sistemas automatizados. O ideal é ser conciso e direto ao ponto — algo que também pode ser aprimorado com ferramentas de IA.

IA como competência para crescer na carreira

Na prática, a inteligência artificial transformou o processo seletivo — e compreender como ela funciona se tornou uma competência estratégica para qualquer profissional que deseje crescer na carreira.

Não importa se você trabalha com marketing, tecnologia, RH, finanças ou jornalismo: saber como os sistemas de triagem operam, como otimizar sua apresentação para esses mecanismos e como usar a IA para refinar sua candidatura pode acelerar transições de área, promoções e recolocações.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.